Egy év alatt szoktatták le a káromkodásról Cicát, a vak Jákó papagájt - videó

Cica a Jákó papagáj — akinek a korábbi neve Zoli lehetett, — több mint két éve veszítette el gazdáját, ami miatt igen komoly bánat emésztette. Cica számára az sem hozott megnyugvást, hogy az idős úr családja magához vette, hiszen bármennyire is szerették volna, nem passzoltak össze. Cica gazdája hiánya miatt bántalmazni kezdte magát, ráadásul újdonsült gazdái a jól megtanult, sokszínű káromkodásról sem tudták leszoktatni.

Cica az évek során megtanult együtt élni a vaksággal Fotó: olvasói

A család végül egy szakértőre bízta a madár sorsát, így került a Dunaharaszti Madárpanzió szorgos kezei közé. Vári Tünde és családja évek óta madarak mentésével és befogadásával foglalkozik, így Cica nagyjából 300 madár között talált új otthonra.

Amikor elhoztam Cicát az előző családjától, nagyon bizalmatlan volt velem. Ma már napi szinten meg tudom simogatni, látszik rajta, hogy ő egy korábban kézhez szokott madár lehetett

— meséli lapunknak a Suttogó Madársegítő Alapítvány és Természetvédelmi mentőközpont állatorvos asszisztense Tünde, aki azt is elárulta, rázós volt a közös útjuk. Cicának a vakság egyáltalán nem okoz problémát, ám a csúnya beszéd annál inkább, ugyanis Cica előző gazdájánál bizony rákapott a káromkodásra.

Cica a beszélő Jákó papagáj több mint 25 éves Fotó: olvasói

Korábbi gazdája sokat zsörtölődhetett, Cica pedig azonnal megjegyezte a kedvenc szavait

— magyarázza lapunknak a jószívű nő, aki azt is elárulta, honnan kapta Cica a nevét: a madár mellett az idős úrnak volt egy cicája is, így a papagáj tökéletesen képes macskamód nyávogni. Tünde elmondta, hogy ezek a madarak nagyon gyorsan tanulnak, ráadásul nem kell, hogy egy szót többször is halljanak, ha valami megtetszik nekik, azt azonnal felveszik a szótárukba.

Korábban, ha mondjuk összetörtem egy tányért, sűrű szentségelés közepette kérdezte meg, hogy mi volt ez. Most pedig már egy éve, hogy nem mondott csúnyát. Egész egyszerűen új szavakat tanult, és most azokat használja

— meséli lelkesen Tünde, aki azt is elmesélte, Cica vélhetőleg rengeteg zenét hallgatott az elmúlt évtizedek során, mert számtalan dalt ismer, melyeket előszeretettel fütyül is, ráadásul igen profin. Cica jó kapcsolatban lehetett az idős bácsival, hiszen a halála után komoly depresszióba zuhant: kitépkedte a mellkasáról a tollat. Tünde most nagyon örül, hiszen Cica rendkívül jól érzi magát a madarak között, ami abból is látható, hogy szépen kezd visszanőni a tolla, és már káromkodni sincs sok kedve, de nemrég egy év után először ismét kicsúszott a száján egy cifra mondat: