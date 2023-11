Krisztián aggódva várja haza megszökött 600 ezer forint értékű papagájait

Október 28-án szombaton szokásos módon etette a papagájait Sáfián Krisztán. Ahogy haladt a soron, elhúzta a ketrecek ajtaján a reteszt, adott a madaraknak magokat, kicserélte a vizüket, majd visszazárt.

Krisztián: Ezek a papagájok nagyon értelmesek / Fotó: Sáfián Krisztián

„Nagyon jó idő volt, a madárház ajtaját nyitva hagytam, hogy jöjjön be egy kis friss levegő. A későbbi szökevény papagájom, amikor hozzájuk értem kidugta a fejét, és még gondolkodtam is rajta, hogy talán meg akar csípni. Azt nem vettem észre, hogy nem a kezem után nyúl, hanem a reteszhez. Az etetés után elmentem otthonról, és amikor hazatértem, akkor szembesültem vele, hogy ez a három éves madaram a párjával együtt megszökött. Értékük mintegy 600 ezer forint. Még szerencse, hogy a többieket nem engedte szabadon” – mesélte Sáfián Krisztián.

Gyűrűvel értékesek

Krisztián 25-30 centis törpeara papagájai gyűrűvel vannak ellátva, ettől értékesek. Ha ezt leveszi róluk a megtaláló, már nem érdemes eladni őket. Mivel feltalálják magukat, képesek önálló életre. Megesznek mindent, ami mag: kukoricát, búzát, kölest, árpát, és szeretik az almát, és a diót is. Egy problémájuk lehet, az pedig a hideg, mivel Dél-afrikai madarak. Veszély számukra az is, hogy nem félnek az embertől, sokat vannak a talajon, így egy macska is végezhet velük.

Krisztián: eleségként sok mindent elfogadnak Fotó: Sáfián Krisztián

Még egy hullámos papagáj is képes hazatalálni, de kérdés, hogy akar-e. Betoppanhatnak egy tyúkudvarba, vagy egy másik madártenyésztőhöz. A törpeara papagáj képes messzire elrepülni, így nem tudom, merre kereshetném őket, ezért kértem segítséget a nyilvánosságtól. Tudom, hogy ez tű a szénakazalban, de a remény hal meg utoljára. Ők párban vannak, ha valakinek odarepülnek az ablakpárkányára, érdemes kinyitni az ablakot, mert biztosan bemennek. Fizetek a megtalálóknak 150 ezer forintot, ha a Józsa-csoport nevű Facebook-on jelentkezik

– mondta Krisztián.