Rengeteget spórolhatnak a magyar családok, bámulatos akciót jelentett be a Spar

Új akciót jelentett be a Spar, ugyanis február 15-től a mennyiségi promócióban szereplő termékeknél a másodikra akár 70 százalék kedvezményt is lehet kapni, ami hatalmas segítséget jelenthet a magyar családok számára – hiszen szinte mindenki azon van, hogy spóroljon, főleg, ha a szokásos bevásárlásról van szó.

Fotó: Spar

A Spar közleményéből kiderült, hogy ha valaki az akciós szórólapban megjelölt termékekből legalább kettőt vásárol, akkor jelentős kedvezményben részesülhet. Több mint 30 termék vesz részt a promócióban, egyebek között ezek a Spar márkatermékek is: a 100 grammos Proscuitto Crudo, a 80 grammos Parasztkolbász, illetve a 175 grammos kakaómasszával bevont gofri.

Külön öröm, hogy március végéig háromszáz közkedvelt termék árát rögzítette a Spar az Árstop Extra Promóció keretein belül, hogy mindenki számára könnyebb legyen a spórolás. Az akciós újság is kibővített tartalommal jelenik meg, illetve érdemes letölteni a MySPAR alkalmazást is, ugyanis ott is izgalmas kuponajánlatok várják a vásárlókat.