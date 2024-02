Clark Ádám tér és Nagykörút: Karácsony bajban van, ezért újra megígéri a felújítást – pont, mint évekkel ezelőtt

Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely nyüzsögni kezdett: számos presztízsberuházás majdani megkezdését jelentette be, melyeket európai uniós forrásokból finanszírozna. A fejlesztések között szerepelne a Nagykörút és a Clark Ádám tér felújítása is – de ezek ismerős dolgok: korábban már bejelentették egyszer, most azonban, az önkormányzati választások közeledtével, újra napirendre tűzték, elővéve a régi látványterveket…

Clark Ádám tér. Fotó: Metropol

Jegelték a projekteket

A Clark Ádám tér és a Nagykörút felújításával kapcsolatban Karácsony Gergely további terveket ismertetett, melyek középpontjában szerinte a gyalogosbarát környezet és a zöldfelületek növelése állnak. Ugyanakkor a tervek korábban is felmerültek, a Clark Ádám tér megújulását már Tarlós idején bejelentették, a Nagykörút terveit pedig már majdnem egy éve bemutatta Karácsony, de ez idáig nem sok minden történt, így a budapestiek nem is hisznek neki, hogy megcsinálja. A főpolgármester 2023 májusában osztott meg látványterveket a Clark Ádám térről, akkor a mostanival azonos tartalmú beruházást jelentett be – írta a Magyar Nemzet, de a fejlesztés végül a tervezőasztalon maradt. Most a főpolgármester újra bejelentette a Clark Ádám tér felújítását. Reményeik szerint nagyobb terület juthat majd a gyalogosoknak, több lehet a zöldfelület, és a kerékpározás feltételei is javulhatnak majd. Megmaradna a tér körforgalma, de a jelenleginél kisebb lesz, a közepén pedig a Mátyás-templom rózsaablakát idéző növényágyást alakítanak ki.

Vitézy szerint priorizálni kellene

Az önkormányzati kampány részeként a fejlesztésekről szólva Karácsony Gergely azonnal kritikát is kapott. Vitézy Dávid, a BKK korábbi vezérigazgatója rámutatott, hogy a város közlekedési csomópontjai 40 évvel ezelőtti állapotokban vannak, és sok más fontosabb teendő lenne, mint például a turisták által kedvelt helyek felújítása. Vitézy hangsúlyozta, hogy Budapest többsége a körúton kívül él, és számos probléma merül fel a közlekedés és infrastruktúra terén, amelyekre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.

Vitézy Dávid Fotó: Metropol

Most újra előkerültek ezek a beruházások, milyen érdekes, hogy pont az önkormányzati választások közeledtével. Dél-Budapest lakosai például kifogásolták, hogy a városvezetés nem képes dönteni az új átkelő, a Galvani híd sorsáról, mely jelentősen megkönnyítené a közlekedést a főváros egész területén. A kormány pedig nem tud forrásokat biztosítani a projektre addig, amíg a főváros nem dönt a hídépítés részleteiről.

A választási kampány tehát gőzerővel zajlik, Karácsony Gergely pedig ismét villog a kamerák előtt – kár, hogy tenni nem tesz semmit. „Bejelenteni” nagyon jól tud, cselekedni már kevéssé…