Vitézy Dávid: felül kell vizsgálni az Üllői út belső szakaszán a forgalmi rendet

Vitézy Dávid már másodjára szólalt fel az Üllői út forgalmi rendjének átalakítása óta. Az egykori közlekedési államtitkár szerint rossz döntés volt a buszsáv megszüntetése az Üllői úton, amit mi sem mutat jobban minthogy a 100E reptéri busz menetideje a duplájára nőtt, már a szeptemberi iskolakezdés előtt. Vitézy szerint fontos, hogy felülvizsgálják a megváltozott forgalmi rendet, egyúttal a teljes sáv szélességű kerékpársávokat.

A duplájára nőtt a reptéri buszok menetideje az Üllői út kerékpársávjai miatt. Fotó: Metropol

2200 forintért fél órás késés

„Az amúgy menetrend szerint 6-7 percenként járó reptéri 100E busz az imént épp 21 percen át nem indult a Deák térről most (17:44 és 18:05 között). Minden busz megvan a vonalon, nem robbant le egy sem (még jó, vadiúj járművek járnak itt), de akkora a dugó, hogy 56 perc alatt ért be a busz a szokásos 30-35 helyett a reptérről, ezért nem tudott időben megfordulni és visszaindulni. Az Üllői úti dugó az iskolakezdés közeledtével nem javul és a buszsáv megszüntetése miatt továbbra is gondot okoz az itt közlekedő buszjáratoknak. És ne feledjük: a BKK ezért a szolgáltatásért 2200 forintos jegyárat kér és milliárdos profitot termel” – írta csütörtökön Vitézy, aki már augusztus 23-án is hosszas posztban fejtette ki, hogy a buszok a dugóban állnak csúcsidőben.

Vitézy Dávid szerint felül kell vizsgálni az Üllői út forgalmi rendjének változását. Fotó: Keresztesi Balázs

A reptéri busznak nem tesz jót az Üllői út forgalmi rendjének megváltozása

A volt közlekedési államtitkár arra is kitért a posztban, hogy tisztában van vele, hogy sokak szerint a hármas metró lenne a megoldás, de szerinte nem véletlenül használja heti 40-50 ezer ember a repülőtéri buszt. „A 100E népszerűsége az átszállás nélküli közvetlen belvárosi kapcsolatból, illetve a város jelentős részéről egy átszállással bejárható kapcsolatból ered. A légkondi nélküli, sokszor zsúfolt metrózás és a Kö-Ki átszállás közel ennyi utast nem tudott hozni anno - nyilván lehet kísérletezni, de a 100E sikere azt igazolja, hogy van erre a járatra igény” – fejtette ki Vitézy, aki azt is hangsúlyozta, hogy továbbra sincs a kerékpáros közlekedés fejlesztése ellen, de az nem mehet ilyen mértékben a közösségi közlekedés rovására. „Ahogy írtam korábban is, lehet olyan megoldás, ahol a kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad, de az Üllői út belső szakaszán a forgalmi rend felülvizsgálatra szorul, a teljes sáv szélességű kerékpársávok, az itt-ott leszakadó funkciótlan közterületek mellett a buszok a dugóban állnak csúcsidőben” – írta.