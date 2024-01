Figyelmeztet a meteogyógyász: ilyen extrém hatásai lehetnek a szervezetünkre a hirtelen berobbanó téli időjárásnak

Csütörtökön több mint 100 éves melegrekord dőlt meg az ország több pontján. 1918. január 18-án Kaposváron 17,0 Celsius-fokot mértek. 2024. január 18-án Hercegszántón 17,7 fokkal új csúcs született. Mindössze egyetlen nap alatt váltottunk a tavaszból télbe, ugyanis már pénteken az ország több pontján, köztük Budapesten is, már a délelőtti órákban szállingózott a hó.

Országszerte extrém hideg időjárásra és annak hatásaira kell készülnünk! / Fotó: Szabolcs László

„Extrém módon alakul a mostani időjárás. A tartós télből először hirtelen jött a tavasz, most pedig ismét a télbe lépünk” – hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki szerint a napok óta tartó hatások továbbra sem enyhülnek, ami nagyon megterheli az emberi szervezetet. A szakember megjegyezte:

Péntek reggelig a keleti országrészt is elhagyja az a hidegfront, ami mögött a sarki eredetű légtömeg és a valódi tél közelít.

Az ország több pontján már péntek délelőtt is megfigyelhető volt havazás, hószállingózás. Szombaton tovább folytatódik a télies idő és a lehűlés, melyet követően tartósan hideg időre számíthatsz. Szombaton fagyos lesz a reggel: a hóval borított, szélvédett tájakon néhol -10 Celsius-fok alatti minimumok is előfordulhatnak. A Köpönyeg előrejelzése szerint napközben is legfeljebb 1-5 Celsius-fokra van kilátás. A hideget ráadásul többfelé viharos széllökések kísérik majd.

Ez a hatalmas amplitúdójú hullámzás olyan erős terhelést jelent a szervezet számára, amihez nagyon nehezen tudunk alkalmazkodni. Főleg a keringési rendszert terheli majd ez az időjárás, de gyakoriak lesznek a légzőszervi problémák, a mellkasi diszkomfort érzet, a vérnyomás ingadozás, a görcsös folyamatok, a sztrók, az infarktus, a fejfájás, az ízületi problémák kialakulása és az immunrendszer gyengülése.

A meteogyógyász hozzátette: ha ezek tartósan jelentkeznek, az sok embernél szorongásos, pánikszerű tüneteket válthat ki. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a hidegfront hiába hagyja el a térséget, ha a beáramló hideg levegő hatásai továbbra is érezhetők lesznek.