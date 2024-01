Készülj: megdőlhet az elmúlt 100 év napi melegrekordja!

Alig kezdődött el a 2024-es év, máris egymást váltják az extrém időjárási hatások. Január 18-án, csütörtökön egyetlen nap alatt akár 10 Celsius-fokot is nőhet a nappali csúcshőmérséklet értéke, így 17 fok is lehet, főleg a déli országrészben. Sőt az elmúlt 100 év során mért legmagasabb értéket, a Kaposváron 1918-ban mért 17,0 Celsius-fokot is meghaladhatja a csütörtöki csúcshőmérséklet.

A szakember szerint napokon át tartó fejfájás várhat rád (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Egészen rendkívüli változásokat és terheléseket fog hozni a szerdai nap folyamán uralkodó ciklon.

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A szerdán érkező melegfront hatása még csütörtökön is érzékelhető lesz, melyet követően pénteken egy hidegfront érvényesül majd.

A meteogyógyász elmondása alapján a melegfronti szakaszban gyakori a fejfájás, a vérnyomás ingadozás, a keringési rendszer megterhelése, a gyulladásos folyamatok felerősödése és az ízületi problémák előfordulása. A térségben tapasztalható lehet ezeken kívül szédülés, bizonytalanság, fáradékonyság és motiválatlanság. Ráadásul ezek a hatások most több napon át is érezhetők lesznek.

Csütörtökön hajnalban alig néhány helyen lesz fagy. Északon, délután az ország északi-északnyugati felén 5 és 10, déli-délkeleti felén 11 és 17 Celsius-fok közötti maximumokkal számolhatsz. Többfelé várható eső, zápor, hosszabb időszakokra délután délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. Eleinte még sokfelé lesz élénk, erős a délnyugati szél, majd délutánra a szeles idő a déli és keleti országrészre korlátozódik.

Az AccuWeather meglehetősen óvatos előrejelzése szerint 1-9 Celsius-fok közé tehető a január 18-ai hőmérséklet. A Köpönyeg előrejelzése szerint az ország nagy részén 10-15 Celsius-fok körül lesz nappali hőmérséklet csütörtökön.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csütörtök kora délutánra általában 11-17 Celsius-fokig melegszik fel a levegő, de az északkeleti tájakon 10 Celsius-fok alatt marad a hőmérséklet, délen viszont kissé melegebb is lehet az idő. Az Időkép előrejelzése szerint január 18-án 11-17 Celsius-fok lesz az ország nagy részén. Ha az ország bármely pontján meghaladjaa hőmérő higanyszála a 17,0 Celsius-fokot, azaz a korábbi melegrekordot, akkor az elmúlt 100 év rekordja dől majd meg.

Péntektől már megjelenik az erős hidegfront markáns hatása. Várható az alvásminőség romlása, az infarktus és a sztrók előfordulásának növekedése. Ezen kívül sok lesz a mellkasi panasz, a légzési panasz, a görcsös fájdalom, az ízületi probléma ebben az időszakban.