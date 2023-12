Az időjárás mellett ezért is történik mostanában sok baleset

A baleseti statisztikákban lehetett látni, hogy csupán az elmúlt néhány napban több olyan baleset történt, amikor az időjárási hatások nemcsak az útviszonyokra, hanem a vezetőre is hatottak.

Ha fáradt, kimerült vagy, inkább ne ülj a volánhoz! Fotó: Csapó Balázs

Ennek kapcsán dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója elmondta: az erős terhelő hatások, a keringési problémák, a rosszullétek, a fáradtságérzet mind olyan nehezítő körülmény, melyek miatt egyre több a baleset.

Ez a terhelés nem oldódik meg egyik pillanatról a másikra. Az egyre nagyobb hideg ugyanis már önmagában megterheli a keringési rendszert. Hozzá jön még az év végi hajtás a munkahelyen, valamint az ünnepi készülődés.

Sokan a napokban szerzik be az utolsó ajándékokat, vásárolnak be a karácsonyi sütéshez, főzéshez, takarítják ki otthonaikat, az érkező vendégsereg előtt. Az időjárás hatásai mellett, most ezek miatt is jóval szétszórtabb és fáradtabbak lehetünk.

A téli időjárás és annak hatásai miatt nemcsak a megfelelő öltözködés, hanem a rohanást kiheverő pihenés és kikapcsolódás is fontos.

A fényszegény, ködös, párás idő, mely az ország legnagyobb részét jellemzi, a hideggel párosulva a mentális állapotunkra is rossz hatást gyakorol

– hangsúlyozta a meteogyógyász.

Ami a párás, ködös reggeleket illeti, mielőtt útnak indulunk mindenképpen takarítsuk le az autó szélvédőjét, hogy megfelelően lássunk. Ezenkívül a járművek motorjainak is kell egy kis idő, hogy bemelegedjenek, nem is beszélve a téli- gumiról. A csúszós utakon pedig mindig az útviszonyoknak megfelelően közlekedjünk. Ha fáradtak vagyunk, inkább pihenjünk és ne üljünk autóba, hogy biztosan a szeretteinkkel tölthessük a karácsonyi ünnepeket.