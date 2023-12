Nem hiszed el, milyen időjárás körvonalazódik karácsony környékére

A következő napokban olyan időre számíthatunk, ami nem jellemző a tipikusan télies időjárásra. Az előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet szerdáról csütörtökre több fokkal is növekszik majd.

Több napra mérséklődik a téli időjárás (Fotó: Pexels)

Csütörtökön akár 10 Celsius-fok körüli is lehet a nappali hőmérséklet. Eleinte délen és keleten még eshet az eső, majd a megerősödő északnyugati szél hatására csökken a felhőzet. Az ország egyes részein futó záporok is kialakulhatnak. A nappali hőmérséklet +5, +10 Celsius-fok között várható, ami nem egy tipikus téli hőmérséklet – írta a Köpönyeg.

A napsütés mellett felhőátvonulások lesznek pénteken. Zápor, eső, havas eső főleg a Duna-Tisza-közén és az Alpokalján fordulhat elő. Élénk marad az északnyugati szél. A reggeli órákban 0, a délután folyamán +5 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk.

Ez a télihez képest meglehetősen magas nappali hőmérséklet a hét hátralévő részét is jellemzi majd. A jövő hét első felében +7 Celsius-fok is lehet a nappali órákban. Karácsony másnapján pedig az idokep.hu előrejelzése szerint 10 fok is elképzelhető.

Az AccuWeather előrejelzése szerint egészen karácsonyig marad a megszokottnál melegebb időjárás. Addig az éjszakák folyamán sem várható komolyabb fagy.

Ami a jelenlegi fronthatásokat illeti, a keddi melegfront után szerdán hidegfront hatását érezhetted.

Szokatlanul sűrűn követik egymást a frontok és ezek az ingadozó fronthatások állandó terhelés alatt tartják a szervezetünket. Ennek fokozottan érezzük a terhelő hatásait.

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. A szív- és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).