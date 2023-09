Ezek a lelki okok állhatnak a szívpanaszok mögött

A lelki sérüléseink, a gondjaink nem csak a mindennapjainkat befolyásolhatják, hanem a testi funkcióinkat is. A mentális betegségek, amit gyakran használnak például a szorongás és a depresszió leírására, a szívünk állapotára is hatással van.

A betegségek mögött sokszor lelki okok húzódnak

A mellkas területén is jelentkezik

– A szorongás több annál, minthogy aggódunk vagy stresszelünk valami miatt, ezek ugyanis általában elmúlnak, amint a helyzet véget ér, vagy a kiváltó ok megszűnik. Ha viszont ezek az érzések minden ok nélkül jelentkeznek, vagy a stresszes esemény elmúltával is folytatódnak, akkor beszélünk valódi szorongásról. Ezt nem szabad félvállról vennünk, mindenképpen kezelésre van szükségünk, ugyanis idővel nemcsak a hangulatunkra, a kapcsolatainkra, hanem a fizikai egészségünkre is komoly hatással lesz, például növeli az esélyét a szívbetegség kialakulásának. A szorongás jelei gyakran fokozatosan, idővel alakulhatnak ki. Nem véletlen, hogy ezeket a tüneteket főként a mellkas, vagyis a szív területén érezzük. Ilyen például a heves szívdobogás, a mellkasban jelentkező szorító érzés, a légszomj vagy a légzési nehézség – mondja dr. Fehér Gabriella pszichológus.

A depresszió sem egy egyszerű rossz hangulat, hanem egy súlyos állapot, amely hatással van mind a fizikai, mind a mentális egészségünkre. Ez nem azonos azzal, hogy valami miatt szomorúnak, rosszkedvűnek érezzük magunkat. A depressziót tartósan, hosszú ideig, hetekig, hónapokig vagy akár évekig intenzíven éljük meg, és a legtöbb esetben nem is igazán tudjuk megmondani az okát.

A depresszió gyakori tünete lehet:

elveszítjük az érdeklődésünket olyan tevékenységek iránt, amelyeket korábban élveztünk

visszahúzódunk, eltávolodunk a családtól és a barátoktól

képtelenek vagyunk koncentrálni, emiatt a munkában vagy az iskolában nem tudjuk elvégezni a feladatainkat

túlterheltnek, határozatlannak és önbizalom-hiányosnak érezzük magunkat

gyakrabban iszunk alkoholt

étvágytalanok vagyunk, vagy éppen túl sokat eszünk

éjjel nem tudunk aludni, nappal fáradtak vagyunk

értéktelennek és haszontalannak érezzük magunkat

ingerlékenyek, frusztráltak és rosszkedvűek vagyunk

A szorongás esetenként átcsap depresszióba, ez pedig gyakran okoz szívkoszorúér-betegséget. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a depresszió összefügg az egészségtelen életmóddal, és befolyásolhatja a gyógyulásunkat, ha koszorúér-betegségben szenvedünk, valamint növelheti a további szívproblémák, például egy újabb szívroham kockázatát – figyelmeztet dr. Fehér Gabriella.

Fontos odafigyelni a tünetekre

A testünk előre jelzi?

Biztosan hallottunk már olyan esetről, hogy valaki depressziós vagy túl sok stressz éri, és szívpanaszokkal orvoshoz fordul. A vizsgálatok nem mutatnak ki semmiféle problémát, az illető mégis rövid időn belül szívrohamot kap. Ilyen esetekben a tünetek az érzelmi stresszre és a szorongásra adott válaszreakciók lehetnek, és nem a koszorúér-betegség általános jele, amely csak ezután jött létre. Ez azt mutatja, hogy mennyire fontos az elme, és hogyan befolyásolja a testet. Talán nem véletlen, hogy a lelki problémáknak szinte ugyanazok a tünetei, mint a szívbetegségeknek. Azt jól tudjuk, hogy ha szívbetegségünk van, orvosunk azt javasolja, kerüljük a stresszt. Fordítva már ritkábban halljuk, pedig a kockázat ugyanakkora: a pszichológiai tényezők szívrohamot válthatnak ki, akkor is, ha egyébként semmi gond a ketyegőnkkel.

Ennek orvosi magyarázata van. A stressz növeli az adrenalin- és szteroidszintet, ami növeli a pulzusszámot és a vérnyomást, és vérrögképződési hajlamot hoz létre. Az sem véletlen, hogy a depresszió olyan fizikai változásokat okoz, amelyek szív- és érrendszeri betegségekhez vezethetnek: a test állandó stresszhelyzetben van, ami a szívet sokkal nagyobb munkára kényszeríti, emellett magasabb fehérvérsejt számot eredményez, ami a gyulladás jele, ez pedig szívkoszorúér-betegséghez vezethet. A gyulladás részt vesz az artériák megvastagodásában, amelyből kis vérrögök oldódhatnak ki, és a szívben kötnek ki, így az artériák elzáródnak, és az ember szívrohamot kap. Az érzelmi stresszhez hasonlóan a megnövekedett szteroid- és adrenalinszint szűkíti az ereket, megemeli a vérnyomást és károsítja az erek állapotát, ami anginát okozhat. Ráadásul az adrenalin elektromos zavarokat is kelt a szívben. A stressz hatására a szervezetben több nátrium marad meg, mint korábban gondolták. Egyes betegek egy adag sült krumplival egyenértékű nátriumot tartanak vissza stressz alatt, ami a vérnyomás emelkedésével jár.

A lelki problémákat is kezelni kell

A lényeg az egyensúly

– Az elme és a szív kulcsa az egyensúly körül forog; a stressz és más pszichológiai tényezők kordában tartása, valamint a rossz életmódbeli döntésektől való tartózkodás. A stressz, a depresszió, a túlzott versengés, ingerlékenység, ellenségesség, állandó elismerésvágy jellemezte viselkedés egyre elterjedtebb probléma, ennek eredményeként megduplázódik a szívroham előfordulása. Az elme és a test általános egyensúlya az egyik legjobb gyógymód a szív- és érrendszer egészségére – tanácsolja a pszichológus.