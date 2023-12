Nézz fel éjjel az égre: megkezdődött a varázslatos adventi csillaghullás

A történelem kezdete óta a hullócsillagokban az ember mindig valamiféle égi csodát lát. Régen azt gondolták, hogy valamilyen isteni lény üzen így az embereknek. A kereszténység megszületését is egy hullócsillag jövendölte meg: a háromkirályok a betlehemi csillagot követve érkeztek meg ahhoz a rongyos istállóhoz, amelyben a halandók világába Isten született. A hullócsillagok iránti csodálatunk örök, ezért is fogalmazunk meg mindig valamilyen fontos kívánságot, ha egy ilyen égi tüneményt látunk. Készüljünk hát fel, két nap múlva ugyanis megkezdődik az adventi csillaghullás.

Gyönyörű látványban lesz részünk / Fotó: Pexels

A Geminidák meteorraj érkezése könnyen kiszámítható, ugyanis mindig december második hetében találkozik velük a bolygónk. Ebben az időszakban Földünk a meteorrajt súrolja, éppen ezért számos törmelék kerül a gravitációs zónánkba, hogy a sztratoszférát elérve tűzbe borulva elégjenek. Ez az, amit az emberi szem hullócsillagként érzékel, és amely igen sok örömöt okoz az adventi időszakban.

A meteorrajjal már december 4. óta kapcsolatban állunk, a leglátványosabb csillaghullásra azonban december 14-én kell számítani. 17-én ezután újból egy évre eltávolodunk egymástól. Az adventi csillaghullásként is ismert Geminidák meteorraj szabad szemmel is jól látható, éppen ezért azt javasoljuk, öltözzünk be jó melegen, vigyünk ki egy bögre forró csokoládét vagy forralt bort, és nézzük a csodát az égen. Ha ugyanis nem lesz felhős az ég, szabad szemmel, segédeszköz nélkül is számtalan csillagot szúrhatunk ki. A kívánságainkat pedig ne felejtsük otthon!