Súlyosan bántalmazta az ellenfeleit, mégis imádták

Vitéz László Paprika Jancsit váltotta

Vitéz László egy népi bábfigura, ami vagy aki Kemény Henrik, Kossuth-díjas bábszínész fő alkotása. Kinézetében, nyers humorával a nála régibb bábfigurára, Paprika Jancsira hasonlít. Ruhája piros, sapkája hegyes, a lábán csizma van, és Paprika Jancsihoz hasonlóan gyakran hordoz a kezében verekedésre alkalmas szerszámot, ami lehet egy nagy bot vagy egy palacsintasütő is, de néha eltúlzottan hatalmas méretű bunkósbot is hozzátartozott a báb felszereléséhez. Az őt alakító bábszínész 99 éve ezen a napon, vagyis január 29-én született és 2011. november 30-án hunyt el. Kemény Népművészet Mestere, érdemes és kiváló művész volt. 1935-ben faragta ki első bábfiguráját, és eljátszotta első főszerepét. Vitéz László mellett főbb alakításai közé tartozott:

Hakapeszi Maki és a Furfangos Frigyes mester a Zsebtévé c. televíziós sorozatban

a Süsü, a sárkány Süsüje (tévésorozat)

Gyufa Gyuri

Sakk Matyi

Majom úr a Majomparádé c. tévésorozatban.

Vitéz László hagyományának őrzője három generáció óta a Kemény-család, akik 25 Vitéz László-játékot állított bábszínpadra. Íme egy részlet az egyikből:

Ő volt a hazai autó- és repülőgépgyártás egyik megszervezője

Fejes Jenő autó- és motortervező találmánya a közismert Fejes-féle lemezmotor és autó. Emellett Böszörményi Jenő és Schimanek Emil munkatársaként közreműködött az első magyarországi dízelmotor tervezésében és kivitelezésében. 1902-ben a franciaországi Westinghouse Gyár tervezőmérnöke lett, ahol az ott dolgozó Böszörményi Jenőnek, Árpád Gyulának segédkezett a Westinghouse márkanevű híres üzemanyag nélküli autó megtervezésében, és gyártásának megindításában. Később a magyarországi gyárában készültek személyautók, teherautók, autóbuszok a főváros tömegközlekedésének javítására, a honvédség részére pedig repülőgépmotort szállított. Az 1929-es világméretű gazdasági válság miatt az angliai és a magyarországi Fejes-gyár is tönkrement. Ezt követően Fejes alkalmazott műszaki tervezőként kereste kenyerét, mezőgazdasági kézi eszközökkel foglalkozott 1952. január 29-én bekövetkezett haláláig.

Először jelent meg A holló című vers

Méghozzá 1845. január 29-én a New York Evening Mirror nevű lapban. Edgar Allan Poe amerikai író verseit eddig több tucatnyian ültették át magyarra, többek között Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád és Faludy György is.

Ma született Mádl Ferenc

Mádl Ferenc jogász, köztársasági elnök 93 éve, 1931. január 29-én született a Veszprém megyei Bánd községben. 1955-ben az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. 1961-1963 között tanulmányokat folytatott a strasbourgi egyetem nemzetközi összehasonlító jogi karán. 1973-ig az MTA Állam és Jogtudományi Intézetében dolgozott, majd egyetemi tanár lett. 1978-tól az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója. 1985-től az egyetem Nemzetközi Magánjogi Tanszékének vezetője volt. 1990. május 23-tól 1993. február 22-ig az Antall-kormány tárca nélküli minisztereként feladata volt az MTA felügyelete. 2000-ben a Független Kisgazdapárt Mádl Ferencet jelölte köztársasági elnöknek, június 6-án az Országgyűlés pedig meg is választotta Göncz Árpád utódjának. 2005-ben bejelentette, hogy nem vállal még egy elnöki ciklust. 2005. augusztus 5-én adta át hivatalát utódjának, Sólyom Lászlónak. Mádl Ferenc 2011. május 29-én hunyt el.

Mádl Ferenc 1931. január 29-én született. / Fotó: Németh György

A Ramones magyar tagja is szülinapos

75 éve, 1949. január 29-én született Budapesten Tommy Ramone (Tommy Erdelyi, született: Erdélyi Tamás), magyar származású amerikai zenész és producer, a Ramones tagja. Négy évig volt az egyik legnevesebb punkrock együttes tagja és ő az egyetlen magyar származású zenész eddig, aki bekerült a rock and roll halhatatlanjai közé (Rock and Roll Hall of Fame). Erdélyi Tamás 2014. július 11-én hunyt el New Yorkban.

Isten éltesse Vámos Miklóst

Az író, forgatókönyvíró 74. születésnapját ünnepli ezen a napon. Eddig 35 kötete jelent meg. Írt regényeket, színműveket, novellákat, filmforgatókönyveket is. Legismertebb regényei: Zenga zének, A New York–Budapest metró, Anya csak egy van, Apák könyve. Magyarországon 4 drámáját mutatták be (például Asztalosinduló, Világszezon). Műveiben elsősorban a család és a történelem összefüggéseit ábrázolja a legszívesebben. Írói álnevei: VT, Vámos Tibor, MT, Miklós Tibor, ZJ, Zakariás Jeromos.

Ezért Balassagyarmat a legbátrabb város

Január 29-e Balassagyarmat napja, méghozzá azért, mert az első világháború után a város határában meghúzott demarkációs vonalat 1919-ben átlépte a Csehszlovák Légió, majd január 15-én megszállta Balassagyarmatot. A város lakosai és a környéken állomásozó magyar katonák Károlyi Mihály tiltásának ellenére január 29-én fegyveresen kiűzték a megszálló erőket. A polgárok hősies tettéért a város megkapta a „Civitas Fortissima” (A legbátrabb város) címet, és január 29-e lett a város ünnepnapja.

Négy helyen lesz véradás a fővárosban. / Fotó: facebook

Négy helyen lesz véradás Budapesten

A Magyar Vöröskereszt szervezésében szerte az országban, egyszerre több helyszínen lesznek ma is véradások. A fővárosban például 07:00-19:00-ig aKözép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21), 09:00-14:00-ig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon (1132. Budapest, Visegrádi u. 49.), 12:00-17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (Budapest, Örs vezér tere 24.) és 12:00-18:00 óra között az Újpesti Ifjúsági Házban (1042. Budapest, István út 17-19.)

Csapadékra nem nagyon kell ma számítani

Változóan felhős időre van ma kilátás, néhol tartósabb rétegfelhőzettel, de többször kisüt majd a nap az ország több településén. Számottevő csapadék nem lesz, a hőmérsékleti maximumok 3 és 9 fok között alakulnak majd a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. A fővárosban például maximum 7 fok lesz, 9km/h szél mellett.