Döbbenet: pedofil zaklató tartja rettegésben az 50-es villamos utasait

Újabb zaklatóról rántották le a leplet egy 18. kerületi Facebook csoportban. Az 50-es villamos egyik vezetője visszataszító dolgokról számolt be a bejegyzésében: feltehetőleg ugyan az a férfi több alkalommal is inzultált nőket, gyerekeket. Az aggódó férfi szerint a 40-es éveiben járó magas, szemüveges férfi közönséges stílusban üvöltözik az ártatlan járókelőkkel, tömegközlekedésen utazókkal, ráadásul a gyermekeket sem kíméli.

Egyelőre nincs kézzel fogható bizonyíték Fotó: Metropol/Máté Krisztián

Egyszer arra lettem figyelmes, hogy egy kislány leszáll a villamosról, majd futni kezd. Mikor visszanézett rám sírt és az arca halálfélelmet tükrözött

— írja a bejegyzésében a férfi, aki ekkor hátrament, hogy megtudja, ki bánthatta a kislányt. Kérdésére a hátul utazók elárulták, hogy az egyik köztük ülő férfi leült a kislány mellé majd beszélni kezdett hozzá. Mivel a bátor férfinak nem állt rendelkezésére bizonyíték, csak rendre utasította a zaklató férfit, ám álmában sem gondolta volna, hogy a férfi notórius zaklató. A védelmező férfi később egy iskola előtt is felfigyelt a rossz arcú férfira, aki az elmondása szerint alkoholt fogyasztott és a gyerekeket figyelte. Egyik alkalommal szemtanúja volt, hogy a férfi ennél is messzebbre ment, ugyanis leszólított egy tanulót, és igen közel hajolt hozzá. Bár a férfi továbbra sem tudott kézzel fogható bizonyítékkal szolgálni, úgy érezte nem várhat tovább, hiszen nem kizárt, hogy a gyerekek komoly veszélynek vannak kitéve.

A rendőrség kiemelten ellenőrzi a járatot Fotó: Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport-Öte

Az oltalmazó férfi megosztotta tapasztalatait a Facebookon, és a rendőrségen is bejelentést tett. A vallomást tevő férfi célja az volt, hogy felhívja a környéken élő szülők figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak. Ahogy az lenni szokott, kiakadt a kommentszekció is, többen beszámoltak hasonló esetekről.

Ez az ember részegen elindult egy kamaszlány felé és ordítozni kezdett vele. Nekem kellett megnyugtatni a lányt

— írja az egyik kommentelő, majd többen csatlakoztak hozzá. Szerencsére a környéken élők nem csak a fotelből hősködnek, sok esetben vették elejét annak, hogy a férfi komolyabb kellemetlenséget okozzon. Mivel a villamos vezető posztja nagy port kavart a Facebookon, a Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport is megosztott az esettel kapcsolatban egy bejegyzést, melyben nyugalomra intik a polgárokat és arról számolnak be, hogy a rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy mihamarabb kézre kerítse az elkövetőt. A polgárőrök továbbá arra is felhívja a figyelmet, ha bárki hasonlókat tapasztalt, haladéktalanul értesítse a rendőrséget.