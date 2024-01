Megtört a rácsok mögött az angyalföldi gyilkos – Így hozták bilincsben a bíróságra

Talpig bilincsben, maszkos őrök kíséretében jelent meg ismét bíróság előtt az angyalföldi gyilkosként elhíresült T. Róbert. Ismeretes, a férfi nyáron végzett brutális kegyetlenséggel barátnőjével, Petrával: egy vita után gyilkolta meg a fiatal nőt, majd megszökött. Mint arról akkor lapunk is írt, a férfi először megpróbált végezni magával, később azonban a Római part egyik romos, elhagyatott szállodájába vette be magát, ahol napokig rejtőzködött. Végül búvóhelyétől közel egy kilométerre fogták el, ezután tartóztatták le.

T. Róbert megtörten, bilincsben a bíróságon / Fotó: Metropol

Védője, Dr. Somos Zoltán akkor elmondta, hogy védence mindent bevallott, arra azonban nem tudott magyarázatot adni, miért végzett Petrával.

Azóta is rácsok mögött ül, a mai napon azonban (január 18.) kihozták a Venyige utcai börtönből, hogy a törvényi keretek között megszabott módon döntsenek letartóztatása meghosszabbításáról.

Nagyon bánja már...

A férfit láthatóan megtörték a bent töltött hónapok, ugyanis a bíróság épületébe lehajtott fejjel, görnyedt háttal lépett be, majd továbbra is lehajtott fejjel, csüggedten üldögélt a tárgyalóterem előtt. Ügyvédje elmondta: a férfit valóban megviselte a bent töltött idő, legfőképpen a bűntudat kínozza, rémtettét ugyanis állítása szerint mélységesen megbánta, de azt is pontosan tudja, hogy az időt képtelen visszaforgatni.

Megtört állapotot tapasztaltam nála, sokadjára ismételgeti, hogy borzalmasan van és azt, hogy sajnos ezt visszaforgatni nem lehet, nagyon bánja a történteket

– mondta korábban lapunknak Dr. Somos Zoltán.

Az, hogy ezúttal hogyan döntenek, a mai nap folyamán kiderül. Azonban a jelenlegi állás szerint szabadon bocsátásának csekély az esélye, Róbert ugyanis akár életfogytig tartó büntetést is kaphat.