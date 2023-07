Óbudai szellemszállóban bujkált az angyalföldi gyilkos - helyszíni fotók

Napokig tartó hajtóvadászat eredményeként fogták el a zsaruk a Római-parton T. Róbertet, azt a férfit, aki brutálisan végzett barátnőjével, M. Petrával. A férfi a gyilkosság után elmenekült, és napokig bottal üthették a nyomát, míg végül rá nem bukkantak a zsaruk a Római-part végénél.

Az elhagyatott szállodában húzta meg magát a gyilkos Fotó: Bors

Mint kiderült, a gyilkosság után a férfi Aquincum környékére ment, ahol az ottani hídról akarta magát levetni, méghozzá többször is, de végül egyik alkalommal sem tette meg. Inkább a közeli Római-partra vette be magát, ahol csövezve rejtőzködött, míg végül egy üdülőtelep mögötti kerékpárúton elfogták. Amikor megtalálták, a férfi koszos volt, ápolatlan külsejű, akár egy hajléktalan, így nem csoda, ha senkinek nem tűnt fel a jelenléte.

A férfi ezen a területen választott magának rejtekhelyet Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Úgy tudni, hogy ez idő alatt egy használaton kívüli, lerobbant, elhagyatott szállóban rejtőzködött. Bár a környék és az út egyáltalán nem elhagyatott, még étterem és büfé is szegélyezi, mégis rengeteg romos, félbehagyott épület található. Mikor lapunk a helyszínen járt, többen elmondták: bár sokan sétálnak és bicikliznek erre felé, emellett több, használat alatt álló telephely is van, mi több, a közelben lakóházak is, egy ilyen külsejű férfi valóban nem tűnne fel.

- Simán lehet, hogy csak bóklászó hajléktalannak hitték, vagy csak este jött ki. Itt többen is mászkálnak be a romokba, sokszor piásüvegekkel is tele van, tehát fiatalok és csövesek is bemennek - mondta egy helybeli. Hozzátették, hogy az elhagyatott szállóba, ami rejtekhelyül szolgált Róbertnek napokig, egyáltalán nem nehéz bejutni.

Ide csak az nem megy be, aki nem akar. Simán bemehet az első emeleti lakásokba is bárki, nem kell hozzá fittség, elég egy átlagos fizikum. Mindenki azt hiszi, hogy rácsozott - hát egyáltalán nem az. Simán bejuthatott oda, és ott bárki eltűnhet napokra

- magyarázta a fiatal.

A kerékpárútnál teperték le a zsaruk Fotó: Bors

A férfit azonban nem itt, hanem nagyjából másfél kilométerre innen fogták el, egy új építésű kerékpárúton. A helyiek szerint azért jött erre a férfi, mert itt nyilvános ivókút található.

Ott egy nyilvános csap. Ha nem volt ivóvize, akkor meglehet, hogy éppen azért ment arra, hogy igyon ebben a melegben

- vélekedtek.

A helyiek szerint a férfi a térképen is megjelölt, nyilvános ivókúthoz érkezhetett, mielőtt elfogták volna Fotó: Bánkúti Sándor

A férfit vélhetően holnap tartóztatják le:

- A Fővárosi Főügyészség a férfi letartóztatását indítványozta, mivel szökésére, személyi körülményeire és a bűncselekmény kiemelt törvényi fenyegetettségére is figyelemmel nem lát semmilyen lehetőséget enyhébb kényszerintézkedésre - közölte az ügyészség.