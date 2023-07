Volt kolléga: már négy hónapja munkanélküli volt a rossz természete miatt kirúgott angyalföldi gyilkos

Ismerősök, barátok és most már a volt munkatársak elmondása szerint is kisajátító és összeférhetetlen természetű volt T. Róbert, az a férfi, aki brutálisan végzett 27 éves barátnőjével egy angyalföldi lakásban. Mint azt a Metropol is megírta, a férfi egy ordibálást követően ölte meg M. Petrát, majd elmenekült. Tette után ugyan megpróbált végezni magával, végül mégis inkább a bujkálás mellett döntött, és a Római partra vette be magát, ahol egy elhagyatott szellemszálló egyik zugában húzta meg magát.

Fotó: Metropol

Remélik, örökre börtönben marad

Mikor elfogták, csöveseket meghazudtoló külsővel kísérték be a rendőrségre: a férfi borostája és haja igénytelenül, csombókosan állt, bűzlött, ruháit pedig azóta sem cserélte le. Ezután teljeskörű beismerő vallomással elmondott mindent, tettét apró részletességgel elmesélte és beismerte. Tárgyalásán rövid idő alatt letartóztatták. Itt a férfi már ápoltabb külsővel, de jól láthatóan teljesen összeomlott állapotban jelent meg.

Petra ismerősei örültek annak, hogy bár tette után Róbert többször próbált meg öngyilkos lenni, végül nem tette meg:

Élje csak le így, rácsok mögött az egész életét, és közben folyamatosan az járjon a fejében, amit tett. Oda került végre, ahova való. Remélem, ki sem jön onnan

- nyugtázta akkor az ismerős.

Barátnőin élősködött a munkanélküli gyilkos

Petra ismerőseinek jó része, bár örült annak, hogy a nő megtalálta a szerelmet, de aggodalmasan figyelte az intő jeleket: Róbertnek ugyanis már akkor a felszínre bukkant féltékeny és kisajátító természete, és látszott, hogy már kapcsolatuk elején is túlzottan rátelepszik alig két hónapja megismert barátnőjére.

Róbert egyik volt munkatársa is elismerte ezt, mint mondta, amennyire ő tudja, a férfi szerette kisajátítani barátnőit, akiken valósággal csüngött, mind fogalmazott: nem csak érzelmileg, de anyagilag is. Többek szerint a férfi ugyanis nem volt túl jól eleresztve, a gyilkosság idején állása sem volt.

Ezt Petra egyik ismerőse is alátámasztotta: mint mondta, egyik közösségi oldala utolsó fotóján is a tőle kapott ajándékokkal pózolt a férfi:

Ő vette neki azokat a dolgokat - képeslapot és márkás parfümöt -, amik a képen voltak. Még látni is szörnyű, hogy a történtek után is kint vannak azok a képek

- mondta dühösen Petra egyik ismerőse.

A férfi sokak szerint kisajátította barátnőit, akiken érzelmileg és anyagilag is csüngött - Fotó: Facebook

Négy hónapja munka nélkül tengődött

A Bors úgy tudja, hogy az eset idején a férfinek már négy hónapja munkája sem volt, korábbi munkatársa szerint ez sem véletlen:

Kirúgták a korábbi munkahelyéről is, nem volt túl jó természete, mi úgy tudjuk, összeférhetetlen volt a munkatársaival

- mondta.

T. Róbert egyelőre 30 napig rácsok mögött marad, ezután felülvizsgálják letartóztatását.