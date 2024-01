Orbán Viktor: Brüsszelben változás kell!

„Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelbe érkezve, a belvárosban tüntető gazdákkal találkozott, akikkel arról beszélgetett, hogy az európai vezetőknek sokkal jobban oda kellene figyelniük az emberek szavára” – mondta az MTI-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Hozzátette: Orbán Viktor szerda este Brüsszelben megbeszélést folytatott Mateusz Morawiecki korábbi lengyel miniszterelnökkel is.

Orbán Viktor azt javasolta, hogy legyen teljes vezetőváltás Brüsszelben (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

A miniszterelnök belga újságíróknak kijelentette: új vezetőkre, új elitre van szükség Európában, mert jelenleg – legyen szó migrációról vagy az ukrajnai háborúról – az utca emberének hangját nem veszik komolyan, és ez egy demokratikus deficit.

A kormányfő kiemelte: az Európai Unióban nem tartják megfelelően tiszteletben azt, hogy a mezőgazdaság az európai gazdaság fontos eleme. Számos országban a gazdák számára kedvezőtlen szabályozásokat vezettek be, amelyek megnehezítették a helyzetüket.

Orbán Viktor kiemelte, hogy az ukrán mezőgazdaságra sokkal enyhébb szabályok vonatkoznak, így igazságtalan versenyhelyzet alakult ki.

„Elsőként mi szenvedünk ettől, lengyelek, szlovákok, magyarok, akik közvetlenül Ukrajna szomszédságában élünk. De előbb-utóbb ez a veszély, ez a veszteség eléri Európa belső részét is, és itt, Brüsszelben, Franciaországban és Spanyolországban is érezhető lesz” – mondta a magyar miniszterelnök, hozzátéve, hogy ezt meg kell állítani.

Az Európai Bizottságnak az európai gazdák érdekeit kell képviselnie az ukránokkal szemben, nem pedig fordítva

– tette hozzá Orbán Viktor. Kifejtette azt is, hogy le kell állítani az ukrán termékek importját, mert a földművelés feltételei és körülményei nem azonosak, az uniós szabályozás miatt az európai gazdák súlyos veszteségeket szenvednek el.

A probléma megoldásaként Orbán Viktor azt javasolta, hogy legyen teljes vezetőváltás Brüsszelben, mert „ezek a vezetők soha nem fognak a gazdák számára kedvező döntéseket hozni”.

Olyan új vezetőket kell találni, akik valóban az emberek érdekeit képviselik

– tette hozzá a júniusi európai parlamenti választásra utalva a magyar miniszterelnök.