Nem fogod elhinni, milyen állatok vannak a rendőrség körözési toplistáján

Toplistás bűnözők és évek óta eltűnt személyek mellett különféle tárgyakat is köröz a rendőrség, amiről mindenki által hozzáférhető nyilvántartást is vezetnek. Ezeket böngészve találtunk néhány teljesen elképesztő, hivatalos körözést is. Többek között 650 kilogrammos, vemhes szarvasmarhát, tucatnyi juhot, postagalambokat de még egy „körözés alatt álló” növényt is. Íme, néhány közülük!

Postagalambokat is előszeretettel lopnak Fotó(illusztráció): Pexel/Nuran Mamadov

Vemhes volt az ellopott szarvasmarha

Talán az első kérdés, amikor meglátja az ember, egy 650 kilós szarvasmarha körözési fotóját az, hogy: mégis, hogyan lophatták el? Persze nem tudatjuk, hogy valaki valóban ellopta őket, csak annyi biztos, hogy eltűnt. Az alapadataiban feltüntetik az állat színét, a születésének idejét, az árát, -amely félmillió forint, - illetve azt, amitől összeszorul a szívünk is: vemhes volt az eltűnése napján. Sajnos nem csak egy marha járt így, mellette több társát is elvitték, így a feltételezhető tolvajok kifigyelhették az áldozataikat és felkészülhettek az elrablásukra.

Vemhes volt a szarvasmarha Fotó: police.hu

A pónikat sem kímélik

Sajnos a CHIP fontosságára nem csak a kutyáknál és a macskáknál kell odafigyelni, hanem a lovaknál is. A szigetszentmiklósi rendőrkapitányság jár el annak a pónilónak az ügyében, amelynek egyszer csak lábakélt. A fehér alapon barna mintás csődört továbbra is várják haza gazdái.

Várják haza ezt a cuki pónit Fotó: police.hu

Tucatnyi juhot és postagalambot is köröznek

Vannak, akiknek semmi sem szent! Miután feleszméltünk és átgörgettünk a lopott lovakon, szarvasmarhákon, kutyákon, máris láthatjuk, hogy tucatjával tűnnek el a juhok és a postagalambok is. Az nem lehet tudni, hogy ezek az eltűnések összefüggnek-e és az egész nyájat ellopta valaki vagy csak véletlen egybeesésekről beszélhetünk…

Hová lettek a juhok? Fotó: police.hu

Virágot sem illik lopni

A police.hu oldalon a körözések között szerepel egy darab virág is, egy Cimbidium csónakorchidea is, melynek értéke nagyjából 15-20 ezer forint közé esik.