Egy éjszaka alatt három kocsit próbált ellopni: "Az a baj, hogy részegen az a mániám, hogy autókat akarok elvinni"

Ámokfutásba kezdett egy részeg fiatal Lábatlanon. A 26 éves erősen ittas férfi ugyanis egy éjszaka alatt 3 kocsit is megpróbált ellopni. Az egyik autót sikeresen el is vitte, ám nem jutott messzire vele állapotának köszönhetően, pláne úgy, hogy jogosítványa sem volt. Balesetet szenvedett. A helyszínről úgy menekült el a roncsot hátrahagyva, hogy levette a cipőjét, majd mezítláb elfutott onnan. Mindezt hiába: a rendőrök pár órán belül elfogták.

Részegen az a mániája, hogy autót lop. Fotó: Pexels (Illusztráció)

Az a baj, hogy részegen az a mániám, hogy autókat akarok elvinni

– védekezett a bíróságon az elkövető, akit kihallgatása során őrizetbe vettek, majd most elrendelték letartóztatását részben bűnismétlés, és részben lehetséges ismételt jövőbeli bűnismétlés elkövetése miatt.

A részeg 26 éves ráadásul unokatestvérének autóját is elakarta lopni aznap este, a pénzével együtt.

Úgy be volt rúgva, hogy itt dülöngélt

– nyilatkozta egy szemtanú, aki hozzátette, hogy a részeg sofőr úgy indult meg a lopott járművel, mint egy rakéta:

Úgy kifordult, hogyha ott jön valami, akkor azt biztos, hogy össze zúzza.

Nem is jutott sokáig, pár méterrel később egy korlátnak csapódva állt meg. A lopott gépjármű autónak kitört még a kereke is, sőt a szélvédője is betört.

A bíróság ítéletét a vádlott és ügyvédje nem fogadta el, így a tárgyalás az ügyében folytatódik.