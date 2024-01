Minden tanárnak nagyon fontos a mai nap, de ezeknek a diákoknak is emlékezetes lesz

Az összes pedagógust és a gimibe készülőket érinti

Január 30-án még pótolható a középfokú írásbeli felvételi vizsga azoknak, akik a január 20-ai vizsgán nem tudtak részt venni és erre alapos az indokuk. Ez a 9. évfolyamra és a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokba jelentkezőket érinti leginkább. Ugyancsak január 30-ig kell, hogy minden pedagógus megkapja az értesítést arról, pontosan mekkora béremelést kapott. Február elején pedig valamennyi tanár a számláján is látni fogja a megemelt fizetését-ígérte meg Rétvári Bence államtitkár egy korábbi sajtótájékoztatón. Az államtitkár egyúttal azt is megemlítette, hogy a mostani a valaha volt legnagyobb fizetésemelés: februártól a pályakezdők legkisebb bére gyakornokként bruttó 528.000 forint lesz.

Két okból is fontos a mai nap a közoktatásban.

Rubik Ernőnek ezért különleges nap a mai

Ifjabb Rubik Ernő ugyanis 1975. január 30-én adta be a szabadalmi kérelmét a Rubik-kockára. Az első modell még nem működött és 2x2x2-es méretű volt. A szabadalmat végül csak 1977. december 31-én kapta ezt meg. Ezt követően 1980-ban a bűvös kockát Rubik-kockára nevezték át és csak Magyarországon hozzávetőleg egymillió darabot vettek belőle. Ezzel párhuzamosan indult a külföldi terjesztése is, az amerikai Ideal Toy játékcégen keresztül. Nagyon rövid idő alatt elterjedt és vált népszerűvé az egész világon, 1982. június 5-óta pedig kétévente megrendezésre kerül a Rubik-kocka-világbajnokság is. A Rubik-kockát ma a legnagyobb magyar találmányok között tartják számon. Matematikusok szerint 20 forgatásból bármilyen összekevert állapotából ki lehet rakni.

193 éve született a zenegép atyja

Rudolph Wurlitzer német hangszerkereskedő, hangszer és zenegépgyáros 193 éve ezen a napon született a szászországi Schöneck-ben született, majd 1853-ban Amerikába költözött, ahol kezdetben Németországból hozott hangszerekkel kereskedett, majd Cincinnatiban The Rudolph Wurlitzer Company néven gyárat alapított, ahol később három fia Howard, Rudolph és Farny is dolgozott. Eleinte katonai zenekarok, majd színházak és körhinták számára készítettek hangszereket. 1889-ben helyezték üzembe az első pénzbedobással működő automata hangszert (zenegépet), amit később a gyártó cég alapítójának neve után "wurlitzer"-nek neveztek el.

Ez is január 30-án történt

1900- Megnyílik a Budai Vigadó egy farsangi bállal. Az épület neve a 2005-ben kezdődött felújítása után Hagyományok Háza lett.

1925-Megszületett Douglas Engelbart, aki 1968-ban feltalálta és használni kezdte a számítógépes egeret.

1933-Hindenburg köztársasági elnök Adolf Hitlert nevezi ki Németország kancellárjává.

1948- Meggyilkolták Mahatma Gandhi indiai békeharcost. 3 pisztolylövéssel Nathuram Godse fanatikus hindu nacionalista ölte meg Delhiben.

1969-A The Beatles utolsó nyilvános koncertje az Apple székház tetején, Londonban. Az Apple stúdió tetején történő élő fellépés ingyenes volt. A koncert felvételei a Let It Be albumon jelentek meg.

1994-Lékó Péter sakkozó elnyeri a legfiatalabb nagymester címét. (14 évesen)

Ezen a napon volt a Beatles utolsó koncertje.

Újabb régészeti kiállítás nyílik a Magyar Nemzeti Múzeumban

A Magányos hegy kincsei – Évezredes történetek a Somló-hegyen címmel új kiállítás nyílik a Magyar Nemzeti Múzeumban 2024. január 30-án. A tárlat a Somló-hegyen zajló legújabb régészeti kutatások eredményein és a magyar régészet hőskorából származó felfedezéseken keresztül mutatja be a Somló-hegy késő bronzkori és kora vaskori világát, a hegyet uraló harcosok szokásait és a két korszak kivételes tehetségű fémműves- mestereinek legszebb alkotásait. A tárlat az állandó kiállításra megváltott és/vagy full house jeggyel látogatható 2024. március 28-ig, a Magyar Nemzeti Múzeum Kupolatermében.

Ma van a lepra elleni harc világnapja is

A lepra kórokozóját 1873-ban Gerhard Hansen norvég orvos izolálta. A betegséget korábban már legyőzöttnek hitték, azonban még ma is 10-12 milliós nagyságrendben jelentkezik világszerte, csak az Egyesült Államokban évente körülbelül 100 új esetet regisztrálnak. 1982 óta gyógyszer-kombinációval gyógyítható, de a kezelés hosszadalmas és költséges. Európa egyik utolsó leprás kolóniája Kréta szigetén volt, ami 1957-ben zárt be.

Egész elviselhető időnk lesz

Kedden a derűsebb és a tartósan rétegfelhős, párás területek váltakoznak majd. Cserébe viszont sehol nem lesz csapadék. Reggelente továbbra is lehet gyenge fagy, délutánonként pedig marad a hétfőihez hasonló +6, +7 fokos érték. A fővárosban a köpönyeg.hu előrejelzése szerint napsütéses, kissé felhős idő mellett +6 fok várható napközben.