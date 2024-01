Gyász: elhunyt a Dancing sztárjának édesanyja

Szomorú bejelentést tett a 44 éves Adele Roberts első Dancing on the ice-os szereplése után. Partnerével, Mark Hanretty-vel közös produkciója az est legmagasabb pontját kapta. Ekkor közölte összetörve a rádiós: táncukat nemrég elhunyt édesanyjának dedikálta, aki mindössze 61 évesen életét vesztette. A hírt úgy jelentette be, hogy elnézést kért, azért, ha esetleg túl érzelmes lett volna a produkció alatt, de...

Édesanyjának dedikálta a produkcióját.Fotó: Pixabay.com

Neked táncoltam Anya. A mai produkciómat az én csodálatos édesanyám emlékének dedikálom. -

írta később egy közösségi média posztban is.

Hozzátette, nem akart semmit sem mondani direkt az adás végéig. Abban reménykedett végigtudja vinni az egészet anélkül, hogy összeomlott közben, mivel teljesen össze van törve a szíve.

Nagyon hiányzik. Elbúcsúzni tőle életem legnehezebb feladata volt.

- folytatta kiemelve, hogy köszöni többi családtagjának a támogatást az este folyamán. Nélkülük ugyanis nem tudott volna jégre lépni - írja a Mirror.