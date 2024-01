Feszültebbek lehetünk: ezeket a változásokat hozza el az Oroszlán telihold csütörtökön

A telihold hatásait már nagyon régóta rejtély övezi. Sokan úgy érzik, hogy a telihold felerősíti az érzelmeiket, ezért ilyenkor fogékonyabbak a jóra és a rosszra egyaránt. Most megmutatjuk, hogy mi vár rád a 2024-es év első teliholdjakor, január 25-én csütörtökön.

Ma nagyon rosszul alszol majd a telihold hatásai miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A sokkal fényesebb éjszakától rosszul alszunk

Ha csak a csillagászati jelenséget vesszük figyelembe, akkor is számolhatunk az éjszakai fényviszonyok megváltozásával. De emellett télen a csapadék, a légköri nyomás az, ami első sorban kihat az alvásra.

„Azok az emberek, akik hóesésben rosszul vagy egyáltalán nem tudnak aludni, nem konkrétan magát a hóesést érzik meg, hanem a csapadékot eredményező légköri folyamatok hatásait. Például az éjszakai szokatlan fényviszonyok is hatnak rájuk, hiszen a megszokott éjszakai sötétséghez képest jóval világosabb van hóesésben” – mondta el a Ripostnak dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. Ehhez hasonlóan hat a Hold, pontosabban a telihold okozta fényjelenség is, mely során az égitest visszaveri a Nap fényét, ezzel megzavarva az éjszakai, nyugodt elalvásod.

Feszültségeket hoz magával az év első teliholdja

Ha ezoterikus szempontból nézzük, akkor elmondható, hogy vegyes energiákkal érkezik meg hozzánk az idei év első teliholdja. Kezdetben feszültségekkel és kihívásokkal teli, majd fokozatosan egyre kiegyensúlyozottabb lesz a hatása. A Nap évével való szoros kapcsolata miatt különösen erősen hat majd, hiszen az Oroszlán telihold energiái felerősödnek.

Már előtte és még utána is érezni fogjuk

A folyamat kezdetekor, január 24-én szerdán extrém módon növekedhet az érzékenységed. Fontos, hogy minél inkább rá tudj hangolódni szeretteidre. Ha otthonodat fejlesztenéd, bővítenéd, még ma, a növő Hold erejét használva tedd meg.

Január 25-én csütörtökön tüzes energiákkal telítődik a lelked. A telihold csúcspontja arra legalkalmasabb, hogy elvégezd a függőben lévő projektjeid. Kreativitásodat, önkifejező erődet csúcsra járathatod. Ha időd engedi, hozd be az esetleges lemaradásaid is. Fontos továbbá a telihold negatív hatása is: feszültséget generálhat a jelenség, főleg olyan kérdésekben, hogy ki az úr a házban. Ha lehetséges, ne állj bele komolyabb vitákba, mert később megbánhatod.

A folyamat lezárultával január 26-án pénteken megnőhet az önkifejezési igényed. Az alkotó energiáknak szabad utat kell hagyj. Az előző napi telihold hatása még érezhető, mely remélhetőleg segít átlendülni a hétvége előtti nehézségeken.