A telihold miatt ma szinte minden csillagjegyből kijön az „állat”

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A hónap utolsó napján telihold van a Halak jegyében, ami a Kosnak nagyon nem kedvező energia. Nagyon frusztrálja az a sok szentimentalizmus, túlérzékenység, amit a környezetében tapasztal. Próbáljon megértő lenni!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Halak telihold miatt feszült mindenki, így van esély arra, hogy valakivel, akivel amúgy is bonyolult a viszonya, heves vitába keveredjen, akár még egy apróság miatt is. Ez persze nem a valódi indok, hiszen a feszültség már egy ideje egyre csak nő és nő önök közt. Várható volt, hogy robbanni fog...

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön egy ismerőse, aki talán nem is olyan távol él öntől, telefonon keresheti meg és olyasmit hall tőle, amitől felmegy önben a pumpa... Ha így is van, nem lenne sok értelme a keletkező feszültséget telefonon levezetni, próbáljon inkább uralkodni magán.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Csütörtökön a Halak telihold értékes felismeréseket hozhat önnek, de a hangulata azért túlságosan is feszült, jó lenne, ha valamilyen fizikai aktivitásban vezetné le. Mit szólna egy kiadós edzéshez, vagy egy sétához? Van is egy terve, melyet egy ideje dédelget, abba is belevághatna.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Halak telihold miatt most az intimitás új szintjeit élheti meg. Olyan beszélgetésre kerülhet sor a párjával vagy egy jó baráttal, ami segít jobban megérteni önmagát és a másik embert is. Remek nap ez, igazán felemelő érzésekkel!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön a Halak jegyében lesz telihold, ami fontos kérdésekre világít rá. A legmélyebb érzései tárulkoznak most fel, és akár spirituális élményei is lehetnek. Figyeljen kicsit befelé, és engedjen teret a spontaneitásnak. Lassítson most, ez a legfontosabb!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kevés ideje jutott mostanában arra, amit igazán szeret. Csütörtökön délután lehetősége nyílik átszervezni a dolgokat, amelynek köszönhetően végre szakíthat magának egy kis „énidőt”, amit a hobbijára, de akár az édes semmittevésnek is szentelhet.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön végre hallatja a hangját, és kiáll magáért valamiben, amivel kapcsolatban túlzottan is sok kompromisszumot kötött az elmúlt időszakban. Fontos, hogy több magabiztosságra tegyen szert az élet minden területén!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Tudatosságra lesz szüksége, hogy a jelenben tudjon maradni. A csütörtöki telihold és a retrográd (hátráló) bolygók folyton „visszarántják” a múltba. Valójában nem ők teszik ezt. Csupán hajlamosítják ilyesmire. Ne feledje, hogy ön irányít!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Egy régi ismerős, vagy rokon kopogtathat az ajtaján. Sokat elárul az, ahogyan fogadja őt. Lehet, hogy haragban váltak el, mégis megörül neki. Itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba, és megbeszéljék a történteket…

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Most a legszívesebben minden időt álmodozással, a jövő tervezgetésével töltene. Ez jó, mert először lélekben kell felépülnie mindannak, amire vágyik. Ha negatív hittel van tele, akkor először azokat kell lebontani magában, és átszínezni. Szóval csupa pozitív cél lebegjen ön előtt

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A telihold érzékennyé teszi. Könnyek sem kizártak. Ezek lehetnek a meghatottság könnyei is. Ne szégyellje, hogy vannak érzései! És ne feledje, hogy az elfojtott, lenyelt könnyek előbb-utóbb testi panaszokat okoznak. Szóval ne tegye!