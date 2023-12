A telihold a Rák jegyébe lépett: erőteljes energiák szabadulnak fel

2023. december 27.

Horoszkópa

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán jót tenne, ha mozogna, aktív kikapcsolódást választana. Nemcsak azért, mert bizonyára tele ette magát bejglivel – hanem azért is, mert ma telihold van a Rákban, és ez bizony alaposan összekuszálja az érzelmi szálakat, feszültté teszi…

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A mai Nap-Jupiter fényszög nagyon szerencséssé teszi. Ma kiélvezheti az édes semmittevést. Ha pedig felemelkedik a karosszékéből, és például társaságba megy, vagy úgy általában, emberek közé, akkor pedig olyan élmények is érhetik, amik választ adnak fontos kérdéseire.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Hold már kilépett az Ikrekből, ráadásul telihold is van, ez a kettő az eddigi kellemes pihenés után picit stresszesebbé teszi. Jobb, ha ma „takarékon üzemel”, és nem kell dolgoznia. Ha mégis, akkor valahogy szorítsa össze a fogát, mert ez nem lesz egy kellemes munkanap.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A telihold az ön jegyében van, ami igencsak erőteljes hatást jelez. Ma gondolatban mindent osszon el kettővel – higgye el, hogy ön látja borúsan a dolgokat, és ez teszi ingerültté. De hamar szétoszlik a feszültség, és akkor helyreáll a lelki békéje is.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán nyugodtan kövesse a saját játékszabályait! Lehetnek a környezetében emberek, akik szinte kényszert éreznek arra, hogy dirigáljanak önnek. De nem tudják, hogy kivel kezdtek! Ma kiderül számukra.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Nem biztos, hogy ma sikerül békés keretek között tartania magát, és főleg a nap történéseit. Ön ugyan uralkodik magán, akkor is, ha bosszantja valami, de a környezetében viszont ellenállással találkozhat, és ha nem vigyáz, még akár két tűz közé is kerülhet.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A mai napon telihold lesz, ami most igencsak megviseli. Ön nem szeret konfrontálódni, most meg mintha mindenki fogást szeretne találni önön. Ez persze az igazságérzetét is zavarja. Bár egyébként mindig arra biztatjuk, álljon ki magárt, ez esetben mégis jobb, ha elkerüli a veszekedést.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdán jó napja lesz, főleg, ha elkerüli azokat a feszült embereket, akik mintha csak direkt kötekedni szeretnének. Ha pedig mégis ellenállással, ellenvéleménnyel találkozik, kezelje finoman azokat.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Nap és a Jupiter fényszöge nagyon áldottá teszi ezt az időszakot. Valóban élvezi a pihenést, és hogy végre tud egy kis időt szakítani az édes semmittevésre is. Parttalan vitákba viszont senkivel se menjen bele.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Erős vélemények állnak majd szemben az önével, de önnek most a sajátját kell képviselnie. Ma bárki is próbál okvetlenkedni, látni fogja, hová nem érdemes már bemerészkednie. Ne is engedjen ebből, védje meg a „határait”!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szerdán minden egy picit nehézkesebben megy a szokásosnál, és meg kell próbálnia minél kevesebbet törődni azzal, hogy más mit tesz, vagy mond. Ha ez sikerül, akkor még jobban is alakulnak a dolgok, mint remélte.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A légkör ön körül most nagyon intenzív, így nem is javasolt felesleges vitákba, harcokba bonyolódni. Ami a legeslegjobb volna: ha el tud szakadni a családtól, munkától, akkor látogasson ki egy fürdőbe, uszodába.