Te tudtad? Ez volt a foglalkozása Nemecsek "atyjának"

Haditudósító, újságíró, drámaíró volt Nemecsek atyja

Neumann Ferenc vagy ahogy mi ismerjük Molnár Ferenc író, drámaíró, újságíró, haditudósító Budapesten, pontosabban Józsefvárosban született 1878. január 12-én. Jómódú orvos fia volt, 1896-ban jogot hallgatott Genfben, 1897-től hírlapíró lett Bp-en, megjelent első novelláskötete. 1902-ben bemutatták első színdarabját, A doktor úr-at. Gyors írói sikereit prózában A Pál utcai fiúk (1907), színpadon A testőr (1910) tetőzte be. Műveit világszerte előadták, az 50. születésnapját fényes keretek közt a New York-i Broadwayn ünnepelték és az Egyesült Államok elnöke, Calvin Coolidge személyesen fogadta a Fehér Házban, nem mellesleg 1920-30-as években becslések szerint több mint 1 millió amerikai dollárt keresett évente.

A Pál utcai Fiúkat ábrázoló szoborcsoport Budapesten. Fotó: A great shot of

Ma van a magyar musical napja is

1961. január 12-én mutatta be a Petőfi Színház az első magyar musicalt, Hubay Miklós, Vas István és Ránki György Egy szerelem három éjszakája című művét. A Bajor Gizi Színészmúzeum kezdeményezésére 2012 óta január 12-én ünneplik a magyar musical napját.

Itt lehet vért adni január 12-én Budapesten

07:00-19:00: Közép-magyarországi RVK Intézet, 1113. Budapest, Karolina út 19-21;

12:00-17:30: Sugár Üzletközpont II. emelet, 1148. Budapest, Örs vezér tere 24.;

12:00-18:00: Vigyázó Sándor Művelődési Ház XVII. Bp., 1173. Budapest, Pesti út. 113.

Ilyen időnk lesz a hétvégén

Pénteken változóan felhős égből esetleg északkeleten fordulhat elő hózápor. Élénk, néhol erős lesz az ÉNy-i szél és marad a +2 fok körüli maximum a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Hétvégén gyengén felhős időre van kilátás, mindkét nap lehet többórás napsütés. Nem lesz számottevő csapadék, de ismét erősödnek a hajnali fagyok, néhol akár -12, -10 fok is lehet. Délutánonként +1, +3 fok ígérkezik majd.

Szombaton lesz a vallásszabadság napja

A Vallásszabadság világnapját január 13-án ünneplik. 1568-ban január 6. és 13. között zajlott a tordai országgyűlés, amelyen a világon először foglalták törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadságot.

94 éve jelent meg először Miki egér képregény formában

1930. január 13-án napi újságmellékleteként jelent meg, Miki egér főszereplésével, majd Donald kacsa is önálló képregényhős lett. A 40-es évektől saját füzetekben adták ki a történeteket Amerikában.

Fotó: spiderman777 / Shutterstock

Európában a zsebkönyv formátum lett népszerű. Magyarországon 1989-től az Egmont-Pannónia adta először Miki Egér, majd Mickey Mouse, végül Donald Kacsa Magazin néven.

12 éve futott zátonyra a Costa Concordia

A magyar halálos áldozat is követelő szerencsétlenség 2012. január 13-án történt az olaszországi Giglio sziget közelében. A magyar áldozat a hajón dolgozó Fehér Sándor, zenész volt.

Ismét bunkertúrát tartanak a Csepel Művekben

Január 13-án, szombaton bunkertúrát tartanak Csepelen délután háromtól. A résztvevők a gyárban valaha épült mindhárom fajta erős óvóhelytípust meglátogatják: vezetési pontot, tömegóvóhelyet és légoltalmi kórházat ("kórházbunkert") is. A gyár 2-es számú egykori légoltalmi szakszolgálatos körzetparancsnoki óvóhelyén valóban megelevenedik a történelem: több ezer kiállítási tételt felsorakoztató igazi élő múzeum eredeti, működőképes gépészeti berendezésekkel, ahol nem csak a fotózás lehetséges, de a kiállított eszközök jelentős részét ki is lehet próbálni! További részletek itt olvashatók.

Egy rákellenes sétán is részt vehet bárki vasárnap

A Magyar Rákellenes Liga a Relay for Life-hoz csatlakozva idén már negyedik alkalommal hirdeti meg a Rákellenes Világsétát (World Cancer Walk) Magyarországon. A résztvevőket 2023. január 14-én, vasárnap 15-16 óra között biztatják majd mozgásra. Az érdeklődőknek a tavalyi évhez hasonlóan helyileg szervezett sétákon is lesz lehetőségük részt venni, de természetesen egyéni sétával is lehet majd csatlakozni. A tervezett sétákat itt lehet regisztrálni.

Ezen a napon váltott fordulatot Ford is

Henry Ford 1914. január 14-én vezette be az autó összeszerelő futószalagját. A bevezetés következtében a gyártási idő 12 óráról 93 percre csökkent. A futószalag nem Ford találmánya. Két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vettek a T-modell tervezésében. A gépkocsi bolygóműves sebességváltója és elektromos gyújtóberendezése is Galamb elgondolásai szerint készült. Az ő találmánya a szerelőszalag is.