Elképesztő siker: a világ legszebbjének választották ezt a pesti kávéházat

A New York kávéház, a U City Guide által két egymást követő évben is a világ legszebb kávéházának kikiáltott helye idén is tarolt a neten. A külföldről idelátogatók nem csak olyan helyszínnek tartják, amelyet nem szabad kihagyni, ha Magyarországon járnak, hanem egyenesen bakancslistás élményként aposztrofálják. A The Sun egyik munkatársa azt írja: „a kávézók sehol sem olyanok, mint Budapesten!” A Hand Luggage Only közösségi oldalán megosztott egy videót is a New York kávéház lenyűgöző épületéről, az andalító komolyzenei előadásról és a gasztronómiai ínyencségekről.

A kávéház népszerűségét és szépségét az egykori és jelenlegi vendégei egyaránt igazolják (Fotó: Cseke Csilla)

„Ez a New York kávézó, széles körben a világ legszebb kávézójaként tartják számon” – írta egy angol a fotója mellé üzenetnek. Egy másik kommentelő hozzátette: „A csodálatos látvány tetejében, gyönyörű szerenád is szól, amíg étkezel”. „A hely hangulata tökéletes, 10-ből 10 pont!” – lelkendezett egy másik brit, aki kifejezetten azért utazott Budapestre – ami otthonától csak két és fél órányi repülőútra található –, hogy elfogyasszon egy pazar kávét, és élvezze az átlényegülés élményét.

Itt született meg például az egyik korszakalkotó magyar mű „A Pál utcai fiúk” című regény is (Fotó: Cseke Csilla)

A New York mindig is több volt, mint egy kávéház

A kávéház már a kezdetektől a magyar irodalmi élet örökös helyszíne, azzal együtt, hogy napjainkban főként turisták és művészetkedvelők ostromolják. Nem is csoda, hogy a bebocsátásra várók sora állandó jelleggel a Blahánál végződik. Hiszen aki varázslatra vágyik, bevállalja a sokszor bő félórás sort is azért, hogy aztán elmerüljön a legendás 19. századi kávézó élményében és a ragyogó arannyal, márvánnyal borított, fával és kristállyal díszített környezetben.

Hauszmann Alajos egyik legjelentősebb önálló munkája a New Kávéház volt (Fotó: Cseke Csilla)

Nem csoda, hogy a New York kávéházat a világ legszebbjének választották

A New York-palota eredetileg a New York Biztosítótársaság székházaként funkcionált, az eklektikus stílusú, négyemeletes építményt Hauszmann Alajos és tervezői álmodták meg. Hauszmann többek között a Budavári Palota építésvezetésében is dolgozott és több reneszánsz, barokk és szecessziós remekmű elismert tervezője. Egyik legnagyobb önálló alkotása a New York kávéház, melynek földszinti csarnokát eredetileg már az 1894-es átadáskor is patinás kávézóként rendezték be, ami azonnal az írók és költők törzshelyévé vált.

„Kávéház nincs irodalom nélkül”

Az íróktól, költőktől nyüzsgő New York kávéházban született meg számos irodalmi alkotás. A törzsvendégnek számított itt többek között Ady Endre, Illyés Gyula, Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Gárdonyi Géza, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső és Weöres Sándor is. A New York kávéház nem csak egyfajta „dolgozószobaként” funkcionált az esetükben, hanem baráti eszmecserék helyszíne is volt. A New York adott otthont többek között a Pesti Napló szerkesztőségének és a Nyugat folyóiratnak is. Mindenkinek megvolt a helye, a kritikusok a „veseasztal” környékén telepedtek le. Gyakran előfordult, hogy a művészeknek nem volt pénze, ezért Harsányiék bevezették az „írótálat”, más néven a „kis irodalmit”. A hidegtálon hús, sajt és kenyér volt, amit az írók olcsón vagy akár hitelre is kaphattak. Emellett segítség volt még számukra a kávé mellé járó „kutyanyelv”, ami egy hosszúkás írólap volt, és amihez tinta is járt. Később ezt a szolgáltatást beszüntették – Krúdy Gyula elbeszélése alapján azért, mert „Karinthy leöntötte tintával a szürke kanapét”. Számos szóbeszéd is keringett a kávéházról. Az egyik ilyen volt, hogy az 1894-es megnyitón Molnár Ferencet és társait annyira lenyűgözte a palota, hogy kulcsát a Dunába dobták, hogy az sose zárjon be. Miután a megnyitó évében Molnár Ferenc még az iskolapadot koptatta, ezért a történet valóságalapja kissé sántít.