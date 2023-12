Visszatér a csapadékos idő: még hó is eshet ma

Jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég, némi napsütés főként a Nyugat-Dunántúlon, esetleg a déli határ közelében fordulhat elő. Az Északi-középhegységben délutánig még várható gyenge havazás, hószállingózás is. Reggel ráadásul faggyal indít a kedd, ami után nagy felmelegedés sem várható: 1-3 fokot mérhetünk.

Hideg napunk lesz. Fotó: Köpönyeg

A déli óráktól délnyugat felől a csapadék is szép lassan megérkezik. Eleinte eső lesz, majd estétől a Nyugat-Dunántúlon és Budapest körül már havas eső, ónos eső is valószínű, késő estétől a nyugati határvidéken pedig havazhat is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat egy vármegyére riasztást is adott ki kedvezőtlen időjárási körülmények miatt:

Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm.