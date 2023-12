Ezért nem szabad visszatartani a tüsszentést: komoly problémát okozhatsz vele

Mintha nem lenne elég dolog a világban, ami miatt aggódnunk kellene, most egy újabb dolgot írhatunk fel a listánkra: hogyan tüsszentsek úgy, hogy azzal ne tegyek kárt magamban? Egy orvostudományi újság most ebben segít, sőt kiemel egy esetet is, amikor komoly probléma keletkezett a tüsszentés visszatartása miatt. Egy, a 30-as éveiben járó férfi ugyanis kocsiban ülve komoly fájdalmat kezdett el érezni a nyakában, miután úgy tüsszentett, hogy befogta az orrát, és a száját is zárva tartotta.

A tüsszentésnek is megvannak a maga szabályai. / Illusztráció / Fotó: Pexels

A férfi rögtön orvoshoz ment, miután a nyaka annyira megduzzadt, hogy mozgatni sem tudta. Megröntgenezték, és CT-vizsgálatoknak is alávetetették. Az eredmény meglepő lett: lyuk keletkezett légcsövében, „légcsőszakadást” szenvedett.

Eddig csak néhány spontán légcsőszakadásról tudunk

– írják, majd hozzáteszik: legtöbb esetben külső, traumás hatásnak köszönhető ez a jelenség.

A férfi esetében azonban semmi ilyenről szó nincs, nála a problémát konkrétan a helytelen tüsszentés okozta. De hogyan? Úgy, hogy túl nagy erő keletkezett a belső légutakban. Nagyjából hússzorosa a normál nyomásnak.

Szerencséjére helyre tudták hozni, még műtétre sem volt szüksége, mivel minden értéke rendben maradt a „balesetet követően is”. 48 órán keresztül ugyan kórházban tartották megfigyelésre, ami alatt sem enni nem ehetett, sem inni nem ihatott, végül fájdalomcsillapítóval szerencsésen megúszta a történteket. Végül úgy engedték őt ki, hogy figyelmeztették: nincs több tüsszentés befogott orral akkor, ha a szája is zárva van – írja a Unilad.