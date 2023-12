Ha kutyád van, ezért kell szemmel tartanod karácsonykor

Nagyon sok veszély leselkedik karácsonykor a kutyákra, ha nem akarunk bajt, muszáj figyelnünk rájuk. Az év ezen időszakában kerül a legtöbb kedvenc az állatorvosi rendelőkbe baleset miatt. Sokszor a gazdi nem is sejti, mi lehet veszélyes az állat számára, így a Vigyél Haza Alapítvány segítségével összeszedtünk néhány dolgot, amire különösen nagy figyelmet érdemes fordítani.

Nagyon sok veszélyt rejt kedvenceink számára a szeretet ünnepe / Illusztráció / Fotó: dezy



Hógömb: Ezek a mesés karácsonyi kiegészítők a legtöbb esetben üvegből vannak, így ha eltöri a kutyus, az üvegszilánk sérüléseket okozhat nekik. De még ennél is fontosabb, hogy a bennük lévő folyadék mérgező anyagot is tartalmaz, aminek az elfogyasztása már kis mennyiségben is halálos lehet.

Karácsonyfadísz: A csillogó, fénylő karácsonyfadíszek hamar felkeltik az érdeklődő ebek figyelmét. Ha összetörik, megrágcsálják és a szilánkok komoly sérülést okozhatnak a szájukban vagy a bélrendszerükben.

Illóolajok: Az illóolajok nagyon kellemes illatot kölcsönöznek az otthonunknak, de használatára nagy figyelmet kell fordítani. Közülük sok egyenesen mérgező a kutyák számára. Ezeknek az olajoknak a párolgása is okozhat légzőszervi irritációt, míg lenyelése mérgezést eredményezhet. Különösen mérgező a teafaolaj-, fahéj-, fenyő- és eukaliptuszolaj.

Xilit: A nagyon népszerű édesítőszert sok diabetikus édességben használják. nem is gondolnánk, hogy az ezzel készült ételek nagyon veszélyesek a kutyák számára. Már nagyon kis mennyiségben is súlyos inzulinválaszt és hipoglikémiát okozhat.

Kakaó és csokoládé: A kakaóban található egy theobromin nevű vegyület, ami a kutyákra és a cicákra egyaránt nagyon veszélyes, mivel a szervezetük nem tudja megemészteni. A mérgezés tünetei hányás, hasmenés, izgatottság, szívritmuszavar, görcsök. Ha ezek közül bármelyiket tapasztaljuk rajtuk, azonnal segítséget kell kérni állatorvostól.

Mérgező növények: Figyelni kell rá nagyon, hogy milyen növényeket használunk a karácsonyi dekorációhoz, mert ezek közül több is veszélyes lehet kedvenceinkre. Ilyen például a mikulásvirág és a jácint. Ezek hányást és hasmenést okoznak náluk.

Gyertya: Nagyon fontos, hogy állat mellett mellőzni kell minden tüzet okozó karácsonyi dekorációt, így a gyertyákat is. Ha ezeket felborítják, az nemcsak égési sérülést okozhat nekik, de az egész lakás könnyen lángba borulhat.

Csomagolópapír, szalagok és a kisebb ajándékok: Ezek megrágcsálása, lenyelése bélelzáródást okozhat, és könnyen az ügyeleten köthet ki kedvencünk.

Falatkák: Nagy bociszemekkel várják a kutyusok a lepottyanó falatkákat az asztal körül. Fontos, hogy az embereknek készült ételek zsírosak, fűszeresek, esetleg szálkásak és rendszerint cukrot is tartalmaznak, így óriási kárt okozhatunk nekik.