„A karácsonyi csoda tényleg létezik” – advent hetében írt az SMA-s Tomika anyukája

A szeretet ereje nem ismer határokat! Még magasabb fokozatra kapcsolt az adománygyűjtés az SMA-s Galó Tamás Dominik megsegítésére! Szerdán pedig az édesanya, Anikó rendkívüli egyenlegközléssel jelentkezett.

„Drága Követőink! A karácsonyi csoda tényleg létezik, és olyan közel már a cél, hogy el szerettük volna Nektek mondani! Annyira hálásak vagyunk Nektek, köszönjük, hogy minden követ megmozgattok, hogy még idén célba érjünk! Fantasztikusak vagytok, köszönjük!”

– írta Anita, majd közölte a szerdai számokat:

„A mai egyenlegünk 622 158 568 forint, ami 8 214 953 forinttal több, mint a vasárnapi! Hálásan köszönjük Nektek! Kérlek, vigyétek a hírét, hogy már egyre közelebb a CÉL!”

Tényleg minden segítség elengedhetetlenül fontos most, miután rossz hír érkezett a decemberi ortopéd felülvizsgálaton. Kiderült, az SMA-s Tomika egyik csípőcsontja 100 százalékosan kint van a vápából. Ahogy az édesanyja, Anikó írta: „már értem, miért nem ül szépen terpeszülésben egyáltalán, hiába kérjük tőle… Azért nem, mert már nem tud. Sajnos jelenleg patthelyzetben vagyunk, mert hiába műtenék meg, nem lenne izom, ami ott is tartja, így bármikor kiugorhatna a csont újra. (...) Nagyon remélem, hogy el tudjuk kerülni a műtétet, s egy év alatt lesz ereje erősödni a Zolgensma segítségével. Nagyon gyorsan szüksége lenne a Zolgensmára, most már nem csak a nyelése miatt. Nem hetek, hónapok múlva, hanem most!”

Aki szeretne és anyagilag tud is segíteni, az IDE kattintva minden ehhez szükséges információt megtalál. Aki pedig SZERETNE, DE ANYAGILAG NEM TUD segíteni, attól azt kérik az SMA-s Tomika szülei, hogy OSSZÁK MEG ismerőseikkel a kisfiú Facebook-oldalát és általa a történetét, megsegítésének lehetőségeit.

Miközben a család versenyt fut az idővel, hogy adományokból mielőbb összejöjjön gyermeküknek a világ legdrágább gyógyszerének ára, addig DJ Dominique is bejelentkezett Tomika Facebook-oldalán, hogy segítsen a gyűjtésben, a cél elérésében. A népszerű rádiós és lemezlovas szívből jövő szavaira érdemes odafigyelni: