Börtönszakácson múlik a jó karácsonyi menü - így telik a karácsony egy magyar börtönben

Hiába a szeretet ünnepe a karácsony, azt hihetnénk, hogy a börtön falai közt csupán szomorúság, magány és kopárság vár a bent időző fogvatartottakra. Azonban ez koránt sincs feltétlenül így, ugyanis bár az ünneplő tömeg itt rabruhában díszíti a fát, ahogyan kint, úgy a rácsok mögött is zajlanak az ünnepek.

A bentiek már jó előre készülnek az ünnepekre, hetekkel, sőt hónapokkal korábban nekilátnak az ajándékkészítésnek, amit aztán hazaküldenek szeretteiknek:

Képeslapot és levelet írnak az otthoniaknak, de sokan a családi beszélő alkalmával az intézet mindhárom objektumában lévő látogató helyiségekben egy órára találkozhatnak hozzátartozóikkal. Mások a zárkájukban karácsonyfadíszeket, különféle ajándéktárgyakat készítenek, amelyeket majd csomagban hazaküldenek szeretteiknek

- tájékoztatott a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. Egy volt fogvatartott azt is elmesélte: karácsonyfát is állítanak a közös helyeken, fenyőágakkal díszítik a folyosókat. Családtagokkal is találkozhatnak ilyenkor, de természetesen ennek feltételei is vannak:

"A családi látogatófogadás az enyhébb vagy általános rezsimkategóriába ( milyen súlyosságú az elkövetett bűncselekmény) sorolt fogvatartottak részére engedélyezhető abban az esetben, ha a látogatófogadás napja előtti 6 hónapon belül a fogvatartott fegyelmi felelősségre vonására nem került sor, és 2 éven belül nem kapott tiltott tárgy tartása miatt fegyelmi fenyítés - magyarázta a Büntetés-végrehajtás, akik a lehetőségekhez képest próbálnak egy kis szeretetet csempészni a rácsok mögé. Ennek részeként családtagok ekkor meg is ölelhetik egymást, mi több, gyermekikkel is játszhatnak:

A családi látogatófogadás során a testi érintés, kontaktus engedélyezett. Sőt, annak érdekében, hogy a látogatásra érkező gyerekek komfortosan érezzék magukat, börtöneinkben családi látogató helyiségeket alakítottunk ki. Ezeken a helyeken játékokkal, színezőkkel foglalhatják el magukat a gyermekek és lehetőségük nyílik a szüleikkel való közös játékra is

A menü sem éppen szokványos ilyenkor, a korábbi elítélt elmondta, hogy az otthoni ízeket idéző halászlé, vagy akár a bejgli is előkerülhet:

Hagyományos karácsonyi menü van, ünnepi koszt. Ez általában nagyon jó és finom, de sok múlik a börtönszakácson, ettem nagyon finom halászlevet és bejglit is bent. Viszont akárhogyan is van, ilyenkor legalább valamit érzünk az otthoni életünkből

A Büntetés-végrehajtás azt is hozzátette, hogy a karácsonyt programokkal próbálják színesíteni, nem ritkák a koncertek, a börtönlelkész is gőzerővel dolgozik a rácsok mögött:

A börtönlelkészeknek köszönhetően a karácsonyi áldás és a szentírás idén is eljut azokhoz, akik az elkövetett bűncselekményük miatt szeretteiktől, családjuktól távol töltik az ünnepeket. Sőt, ilyenkor kivétel nélkül minden elítélt asztalára ünnepi menü kerül

