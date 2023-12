Heti top 5: Rejtélyes eltűnése után találták meg Ferenc holttestét – Csodát tesz Tibor a szörnyű tragédia után

Karácsonyi csoda

Mentőakcióba fogott Tibor, aki három gyermekkel maradt egyedül felesége, Reni halála után. A férfi azon igyekszik, hogy szebbé tegye a nehéz sorsú emberek életét. Tibor egyik fiának barátját, Gerzsont és testvéreit nevelőintézetbe vitték szörnyű körülményeik miatt. Tibor egy percig sem tétlenkedett, bútorokat vásárolt és felújításba kezdett, hogy élhetővé varázsolja a kis otthont. Téli tüzelőt vett a családnak és megkereste a gyámhatóságot, ahol elmondták, ha minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy a gyerekek biztonságban és élhető körülmények között lakjanak, visszakerülhetnek édesapjukhoz.

Tibor több rászorulónak is segít Fotó: olvasói

Kitört a pánik Budaörsön

Budaörs és a XI. kerület határán volt szükség rendőri intézkedésre egy megvadult férfi miatt. Az illető üvöltözött és egy szamurájkarddal rohangált az utcán. Kitört a pánik, a járókelők érthetően cseppet sem érezték magukat biztonságban. A szemtanúk értesítették a hatóságot, akik rövid időn belül több kocsival és egy mikrobusszal érkeztek meg. A Metropolnak több szemtanú is készséggel elmondta, amit látott.

Megvadult férfi miatt kellett intézkedniük a rendőröknek Illusztráció/Fotó: Pixabay

Karácsonykor is fogadja a rászorulókat

Fónagy István arra tette fel az életét, hogy a rászorulókon segítsen. Három évvel ezelőtt létrehozta a Két Szív lakás elnevezésű krízisotthont a Dunakanyarnál, ami az ünnepek alatt is nyitva áll az arra rászorulóknak. Ezen a helyen szükség szerint akár napokra is megszállhatnak a rászorulók. A Két Szív lakás nyitva áll többek között az erőszak elől menekülő anyák és gyermekeik, a fázó hajléktalan emberek előtt. Azoknak is menedéket biztosít, akik a kórházból nem tudnak hová hazamenni.

Fónagy István három éve hozta létre a krízislakását Fotó: Olvasói

Cseberből vederbe

Ferencváros bérlakásprogramja egy helyben toporog. Az életveszélyes bérházakban áldatlan állapotok uralkodnak, de a bérlőknek nem tudnak cserelakást biztosítani. Mivel kiköltöztetésük elkerülhetetlen, egy másik életveszélyes házban helyezték el néhányukat. A bontásra ítélt Földváry utcából például egy tüdőbeteg idős asszonyt költöztettek át a szintén életveszélyes Drégely utca 12. vizes falai közé, de nem ő az egyetlen.

A falakat csak a lélek tartja, a ház pincéje tele van vízzel és patkánnyal, napi szinten omlik le valami az épületről Fotó: Metropol

Nem tér haza az ünnepekre Ferenc

Kétségbeesetten kereste párja azt az 50 éves férfit, akinek november 18-án veszett nyoma Oroszlányban. A Kisbéren élő Ferencet éppen a kórházból szállították haza, ám az út közben kellemetlenségek adódtak, ami miatt a férfit Oroszlányban rakták ki. A férfit két hete senki sem látta és életjelet sem adott magáról. Élettársa, Gyöngyi reménykedett abban, hogy kedvese az ünnepekre hazatér hozzá, ám tudomásunk szerint a bicskei rendőrök megtalálták a férfi holttestét.