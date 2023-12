A napenergiát is magyar hasznosította először, méghozzá ez a nő

Magyar biofizikus, feltaláló, matek–fizika tanár tervezte az első napházat

Dr. Telkes Mária magyar származású amerikai tudós, feltaláló, a napenergia kutatásának egyik úttörője 1900. december 12-én született Budapesten. A budapesti tudományegyetemen szerzett matematika–fizika szakos tanári diplomát, majd 1924-ben nagybátyja, a clevelandi magyar konzul vitte magával Amerikába. Itt először a clevelandi városi klinikán helyezkedett el, ahol egy fényelektromos készüléket szerkesztett, ami alkalmas volt az emberi agy energiakisugárzásait regisztrálni. 1939-től a massachusetts-i Technológiai Intézet tanáraként a Nap energiájának hasznosításával foglalkozott. 1948-ban a tervei alapján építették fel az első napenergiával fűtött kísérleti házat Doverben, Boston közelében. Első napházát továbbiak követték. 1950-ben az intézet őt nevezte ki a napenergia hasznosításával foglalkozó kutatások élére. Összesen 39 szabadalom fűzódik a nevéhez, az utolsót 90 éves korában jegyezték be. A tudós 95 éves korában Budapesten hunyt el. Halála után örök emléket állítottak neki az Amerikai Feltalálók Dicsőségtermében.

Dr. Telkes Mária, a Napkirálynő. Forrás: ORIGO, SZTNH.gov.hu

64 éve rendezték az első Forma–1-es Amerikai Nagydíjat

Méghozzá 1959. december 12-én a Florida államban lévő Sebringben, az Egyesült Államok egyik legrégebbi versenypályáján. Ez volt az 1959-es Formula–1-világbajnokság zárófutama, és egyben az első Amerikai Nagydíj. A versenyt Bruce McLaren új-zélandi autóversenyző nyerte egy Cooper gépkocsival.

Ezen a napon született Frank Sinatra

Frank Sinatra többszörös Grammy- és Oscar-díjas, olasz származású amerikai énekes, zenész, színész 1915. december 12-én született Hobokenben (New Jersey, USA). Teljes nevén Frank Albert Sinatra egyike volt a legkelendőbb előadóknak a világszerte több mint 150 millió példányszámban elkelt lemezeinek köszönhetően. Gyakran emlegetik mint A Hangot.

Ma 72 éves Müller Péter „Sziámi”

Müller Péter Iván, vagy ahogy sokan ismerik: Sziámi, költő, filmrendező, énekes december 12-én ünnepli 72. születésnapját. Az előadó az URH, a Kontroll-csoport, a Sziámi-Sziámi, a Sziámi Ultrarock, a Sziámi TAO együttesek tagjaként mintegy 150 dal szövegét írta és adta elő, de rádióriporterként és szerkesztőként is sokan ismerhetik.

A születésnapos Müller Péter Sziámi. Fotó: Jámbori Tamás / Vas Népe

30 éve hunyt el Antal József

Antall József történész és politikus, az MDF elnöke, miniszterelnök 1993. december 12-én, hosszú betegség után, 61 éves korában halt meg. Ifjabb Antall József Tihamér a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett 1954-ben történelem–magyar szakos középiskolai tanári szakon, majd 1962-ben levéltáros, könyvtáros és muzeológus, 1968-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az 1980-as évek végén újította fel politikai tevékenységét, 1988-tól a Magyar Demokrata Fórum (MDF) rendezvényein, az FKgP és a Kereszténydemokrata Néppárt újjászervezésében vett részt, szeptemberben az MDF alapító tagja lett. 1989-ben az MDF elnökévé választották, 1990-ben pedig ő lett a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. Kormányzása alatt Magyarország visszanyerte szuverenitását, befejeződött a szovjet csapatok kivonása az országból, kialakult és megszilárdult a demokratikus politikai intézményrendszer, Magyarországot felvették az Európa Tanácsba és társult az Európai Közösséghez. Halála után Boross Péter belügyminisztert nevezték ki miniszterelnökké.

Párás, nyirkos idő lesz

Kedden is marad a borongós idő többfelé párával, ködfoltokkal és néhol kisebb eső is előfordulhat a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Az ország nagy részén és a fővárosban is 5-7 fok köré melegszik a levegő, a szél 17 km/h-s lesz, a csapadék mennyisége pedig 1 mm körül alakul majd.

Mi történt még december 12-én?

1901 – Guglielmo Marconi olasz fizikus először létesít sikeres rádiókapcsolatot Európa és Amerika között.

1940 – Aláírják a magyar–jugoszláv „örök barátsági szerződést”.

1941 – Magyarország, Románia és Bulgária hadat üzennek az Amerikai Egyesült Államoknak.

1941 – A második világháborúban Nagy-Britannia hadat üzen Bulgáriának és Magyarországnak, Románia az Amerikai Egyesült Államoknak és India Japánnak.

1958 – Guinea az ENSZ tagjává válik.

1963 – Kenya függetlenné válik.

1965 – A The Beatles utolsó koncertje Nagy-Britannia területén, Walesben, a cardiffi Capitol Theatre-ben.

1970 – Először indul amerikai műhold idegen starthelyről: az Explorer–42 az olasz San Marco állásról.

1979 – Rhodesia megváltoztatja a nevét Zimbabwéra.

2004 – Traian Băsescu nyeri az elnökválasztás második fordulóját Romániában.

