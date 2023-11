Ezt ne csináld, ha temetőbe készülsz ezekben a napokban

Megteltek a temetők mécsesekkel és virágokkal, ezrek látogattak ki a Farkasréti temetőbe mindenszentek ünnepén. A budapestiek többsége krizantémért és tűztövisért állt sorba, emellett népszerűek a több napig égő mécsesek is. Érdemes halottak napján is otthon hagyni az autót, főleg ha ilyen tavaszi idő lesz. A Metropol a Farkasréti temetőben járt.

A temetőbe reggel 7 órától este 20 óráig lehet menni mindkét nap Fotó: Metropol Fotó: Metropol

Mindenszentek ünnepén és halottak napján a temetőkbe csak gyalogosan lehet bemenni – kizárólag mozgáskorlátozottak hajthatnak be kocsival –, ráadásul ezért kint a parkolás is nehézkes, ezért ha nem akarunk fél óráig parkolóhelyet vadászni, autó nélkül induljunk a temetőbe. A Farkasrétiben ilyenkor 15-20 ezer ember is megfordul, így kígyózó sorokra is kell számítani a virágosoknál, de minden gyorsan halad a szervezettségnek köszönhetően.

Joli szerint ilyenkor a krizantémra és a több napig is égő olajmécsesekre van a legnagyobb kereslet Fotó: Metropol

A krizantémot kérik legtöbben, de már a nagy virágos helyett a kisebb, többvirágúra van igény. Ilyenkor virágzik és sokáig kitart, ennél jobb választása nem is lehetne senkinek, hiszen jó ideig szép marad a sírokon is. A csipkebogyó- és tűztöviscsokrok is kelendőek, részben amiatt, hogy kicsik és jobban elférnek a vázákban

– mondta Joli. A virágos hozzátette: nem szokás az ünnepek idejére árat emelni. Van egy ki nem mondott árplafon, amit szemmel tartanak, mert tudják, afölött már nem veszik meg az emberek. Még úgy is, hogy közben a termelő emel az áron. Általánosságban körülbelül 200 forinttal drágább idén a virág a tavalyihoz képest és nem is terveznek emelést.

Mindenszentek és halottak napjakor legalább tízszer annyi virágot rendelünk, mint általában szoktunk és minden el is fogy

– fogalmazott.

Kicsik és nagyok is rendezgették hozzátartozóik sírját Fotó: Metropol

Idén mindenszentek ünnepét csodálatos idő kísérte, csak két kisebb baleset történt: elesett két idős ember, hozzájuk mentőt kellett hívni. A sírkertben ilyenkor egyébként készültség van, hiszen bármikor adódhatnak kisebb tüzek a gyertyák miatt.

Fotó: Metropol

Mindenszentek Magyarországon 2000-ben – fél évszázad után – lett ismét munkaszüneti nap. Az ünnep a katolikusoknak 2013-tól nem tanácsolt, hanem kötelező ünnep, azaz a hívőknek részt kell vennie a szentmisén.