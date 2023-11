Szétrohadnak a villamossínek Budapesten – fotók

Olvasóink jelezték, hogy veszélyesnek látszó állapotban vannak a villamossínek a Fehérvári úton, ezért mi is körülnéztünk – és ott, meg a város más pontjain is szétrohadni látszó pályákra bukkantunk. Az elmúlt napokban letarolta az internetet a megdöbbentő fotó, amely szerint egy BKV-buszon gombacsalád nőtt ki – de ez, amellett, hogy szimbóluma lehetne a BKV állapotának Karácsony Gergelyék idején, csupán kellemetlen. Ám a villamossínek és -pályák állapota veszélyes is lehet.

A lakók jelezték a problémát

A lakossági jelzések alapján stábunk elsősorban a budai fonódó villamoshálózat vonalát járta be, és ahogy a fényképeken is látszik, megdöbbentő állapotok uralkodnak a villamospályákon. Több helyen szinte teljesen szét van rohadva a villamossín, a pályavonalak el vannak kopva, a sínpárokat tartó beton több helyen elkopott, széttöredezett.

Rozsdás, töredezett sín (Ady Endre utca) Fotó: Metropol

Találtunk olyan helyszínt, ahol a villamossíneket rögzítő csavarok is hiányoztak, míg a sínt szemmel jól látható módon emésztette fel a korrózió.

Nincs csavar, töredezett a sín (Ady Endre utca) Fotó: Metropol

A sínek közötti dilatációs távolság, amely a hőmérsékleti viszonyok miatt alapvetően ugyan szükséges lenne, veszélyes mértékben meg van nőve, szinte hiányzik a sín egy része. Ennek a távolságnak ideális esetben néhány milliméternek, de maximum 1 centiméternek kellene lennie városi villamossínek esetében, de ahogy a képeken látható, vannak olyan budapesti pályavonalak, ahol ez a távolság a 2 centimétert is eléri. Itt már szinte nem is dilatációs távolságról lehetne beszélni, hanem a sín hiányáról.

Direkt vannak ekkora, különböző méretű rések a sínek között? A faelemek szétrohadásáról már nem is beszélve...

Ez egy szándékos, maximum 1 centis „dilatációs rés” a sínek hőtágulásának kiküszöbölése miatt? (Ady Endre utca) Fotó: Metropol

A hiányos sínek akár kisikláshoz is vezethetnek...

A pályatest töredezettsége a gyalogosokat is veszélyezteti az átkelőnél (Alkotás utca) Fotó: Metropol

Keveset költenek a pályák felújítására

Karácsonyék szeretnek ismétlésszerűen eldicsekedni az új CAF villamosok beszerzésével és üzembe helyezésével, mesés számokat hallhattunk arról, milyen sok pénzt költ a fővárosi önkormányzat az új villamosokra, miközben ezen villamosok beszerzése a korábbi főpolgármester, Tarlós István idejében kezdődött, Karácsonyék csak a babérokat aratják le. Azt azonban mélyen elhallgatja a Karácsony-féle fővárosi vezetés, hogy a meglévő villamospályák karbantartására milyen felháborítóan keveset költenek, sem a BKV üzleti terve, sem a fővárosi önkormányzat költségvetése nem foglalkozik vele kiemelten, miközben már balesetveszélyes helyzeteket is előidézhet a sínek felháborító állapota.

Jutalomra kétszer annyi pénz van, mint a 4-es, 6-os karbantartására

Mindeközben Karácsony Gergely főpolgármester idén júliusban 65 millió forint értékben osztogatott szét jutalmakat a BKK és a BVK felső vezetőinek. Eközben mindössze 30 millió forintot szánt idén a Karácsony vezette Fővárosi Önkormányzat alá tartozó BKV a 4-es, 6-os villamosok pályájának karbantartására, mint Budapest egyik legforgalmasabb tömegközlekedési útvonalára, amely budapestiek százezreit szállítja. A budapestiek megtapasztalhatták, hogy nyaranta komoly felújításokat végeznek ezen az útvonalon, pont annak kiemelkedő leterheltsége miatt, idén azonban nem volt rá pénz, így csak kisebb fenntartási jellegű karbantartási munkákat végeztek rajta mindössze 30 millió forint értékben – írta meg az esetet részletesen a baloldali Népszava.

Szétcsúszott... (Fehérvári út) Fotó: Metropol

Végignézni ezen a sínvonalon minden, csak nem megnyugtató: girbegurba vonal, töredezett, gyenge alap... (Fehérvári út) Fotó: Metropol

Drágábban és veszélyesebben utazunk

A felháborodást már csak az tetézheti, ha eszünkbe jut Karácsony kampányígérete, miszerint nem fognak emelni a BKV viteldíjain, ezzel szemben idén nyáron komoly emelést hajtottak végre a jegyárakon. Azt már csak remélni tudjuk, hogy a jegyáremelésből befolyt összeget végre a villamossínek felújítására, és nem a BKV-vezetők jutalmazgatására fogja fordítani a Fővárosi Önkormányzat.