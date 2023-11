„Jegyük vagy bérletük van?” – Komplett gombacsalád nőtt ki a BKV busz padlóján

A Budapesten közlekedők már megszokhatták, hogy néha szürreális dolgokkal találkoznak a buszokon, villamosokon vagy a metrón. Arra azonban kevesen számítanának a 105-ös buszon ülve, hogy egyszer csak lenézve az ülés alá egy komplett gombacsaládot találnak, amik a busz aljából nőttek ki. A kommentelők szerint nem egyedi eset, de van olyan is, aki rácsodálkozott, hogy a gombacsalád még most is ott van a busz aljában, ahol ő régebben is látta már.

Egy tucatnyi gomba nőtt ki a 105-ös busz aljából Fotó: Facebook / Budapest Szürreál

„450 Ft-os buszjegyért mit vártál, csiperkét?”

A gombákról készült fotót már több mint 2 ezren lájkolták, a kommentszekció pedig valósággal felrobbant az elmés hozzászólásoktól.

Az a busz megáll a Lehel téren. Ott be is tudják vizsgálni

– írta szellemesen az egyik hozzászóló.

„És a hol szedte kérdésre mikor mondaná az ember, hogy a 105-ös busz padlóján milyet néznének... Bár lehet már megszokták” – jött rá a válasz máris kommentben. A hozzászólók találgatni is kezdtek, vajon milyen fajta gomba lehet ez. A legtöbben laskagombára tippeltek, ami el is képzelhető látva a formáját, és nem kihagyva a számításból azt a tényt, hogy a laskagomba faanyagon, fűrészporon és hulladékanyagokon is termeszthető.

Ez még megvan?

– csodálkozott rá az egyik hozzászóló, mintha régi ismerősét látná újra, ami persze nem kizárt, hiszen kitudja mióta van ott a gomba. Az egyik hozzászóló képpel reagált a posztra: állítása szerint nem egyedi az eset, ő maga is lencsevégre kapott már egy szép példányt, ami a busz ablaka melletti résből nőtt ki.

Nem csak a 105-ös buszt kezdte visszavenni a természet Fotó: Facebook / Fodor Zsoltné

„Az élet utat tör magának, szemben a takarítással”

A kép alapján a gombák egy részét már le is taposták, a többi részét azonban úgy védik, mintha direkt termesztenék a busz aljában. A kérdés csak az, hogy hogyan takarítják így a buszt? Ezt a kérdést tették fel a hozzászólók is, miután jót nevettek a fotón. A valóságban ugyanis nehezen elképzelhető, hogyan takarítják a buszokat, ha eddig senkinek sem tűnt fel eddig a gombakolónia.

„Sokszor takaríthatják a buszt, ha ilyen nagyra megnőtt” – írják.

Akkor ezért az áremelés, kellett a pénz a kertészeknek...

– mennek még tovább a vicceskedvükben lévő kommentelők.