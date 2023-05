Kiakadt a budapesti utas: kivételeznek a BKV-ellenőrök?

Bár elismeri, hogy joggal büntették meg, mégis kiakadt egy budapesti utas, aki azt állítja: kivételeznek a budapesti BKV-ellenőrök...

Olvasóink szerint kivételeznek a BKV-ellenőrök

7,5 órája lejárt bérlet miatt büntetnek – jogos, de nem túl méltányos...

Olvasónknak május 16-án járt le a BKV-bérlete, május 17-e reggelén azonban már korán felhívta a főnöke, ezért teljesen kiment a fejéből, hogy aznapra már nincs érvényes bérlete. „Fogalmam sem volt róla, annyira nem, hogy mosolyogva átnyújtottam az ellenőrnek a bérletem. Ő rácsippantott a vonalkódolvasóval, majd ezután kérdezte meg tőlem, hogy van-e egy másik bérletem. Még ekkor is értetlenkedve kérdeztem, hogy miért nem elég egy, amikor leesett, hogy ezek szerint lejárhatott. Kiderült, hogy így is van, 7 és fél órával azelőtt lejárt a bérletem. Mire átgondoltam volna, már írta a büntetést és kérte a személyi igazolványom” – meséli olvasónk, aki azt mondja, tisztában van vele, hogy joggal büntették meg, de több dolgot is sérelmez.

A hajléktalanokhoz oda sem mennek

Legelsősorban azt, hogy szerinte nincs olyan alkalom, hogy ne látna olyan esetet, hogy akadnak olyan utasok, akiktől egyáltalán nem kérnek jegyet vagy bérletet. „Ha hajléktalan ül a villamoson, vagy részeg, vagy egy kicsit morózusabb kinézetű ember, egyszerűen nem mennek oda az ellenőrök. Ezt nem kizárólag én veszem észre, az ismerősi köröm ugyanezt tapasztalja” – mondja. Azt pedig egyáltalán nem értem, hogy ha ezek alapján van és lehet kivételezés, akkor azokkal miért nem kivételezhet az ellenőr, akik láthatóan nem bliccelnek, csak esetleg elnéznek egy dátumot, vagy kicsit figyelmetlenek.

Minden napra van bérlete, mégis megbüntették – jogos, mégis abszurd büntetés – Olvasói fotó

„Azt hagyjuk is, hogy teátrálisan hadonászott a személyi igazolványommal, miközben lángoló arccal álltam a villamoson. Akkor halkan megkértem, hogy legyen kedves gyorsan és különösebb alázás nélkül csinálni a bírságolásomat, mert az utazóközönség nem tudhatja, hogy én csak véletlenül elnéztem egy dátumot, és rendkívül égő nekem a procedúra. Végül természetesen vettem gyorsan egy bérletet, elvittem bemutatni, és kifizettem a hatezer forintot. A bemutatáskor azonban odatettem mellé a május 16-án lejárt bérletem is, így aztán az az abszurd kép fogadta a BKV-s urat, hogy egy olyan emberen hajt be 6 ezer forintot, akinek végül is minden napra van érvényes bérlete. Szóval tudom, elismerem, jog szerint teljesen oké a bírság, de emberileg nagyon nem okésak azok a dolgok, amiket a BKV-járműveken tapasztalunk” – fejtette ki.

Egy másik olvasónk múltkor arról írt szerkesztőségünkbe, hogy amikor felszálltak az ellenőrök, ugyan megkérték a járművön alvó hajléktalanokat egy csendes mondattal, hogy szálljanak le, végül az ellenőrök szálltak le, a hajléktalanok pedig vígan aludtak tovább. Persze a leszállás előtt a többi utas jegyét és bérletét még elkérték...