Hajsza Szolnokon: a vonat ajtaját felfeszítve menekült a pancser zsebes

Filmbe illő akció zajlott a minap a szolnoki pályaudvaron, amikor egy balfék tolvajt próbált megfékezni az egyik vonat kalauza és a rendőrök. Egy utas Budapestről indult Békéscsaba irányába, viszont út közben elbóbiskolt. Szolnok környékén aztán a kiábrándító valóságra ébredt édes álmából: észrevette, hogy ellopták a tárcáját.

A mesterbűnöző zsákmány nélkül ballaghatott be a fogdára – Fotó: Pexels (illusztráció)

Információink szerint a nő azonnal jelezte az esetet a kalauznak, és azt is hozzátette: ő bizony sejti, hogy ki lehetett a ludas, ugyanis pontosan emlékezett annak a férfinak az arcára, aki utastársa volt a négyüléses fülkében. Azt is elmondta, hogy a férfi vele szemben ült, amikor elaludt, így a kalauz azonnal a nyomába eredt, és hamarosan meg is találta a zsebest, akit azon melegében kérdőre vontak. Nem is tagadta tettét: bűnbánó arccal visszaadta a lopott bankkártyát, készpénzt és az iratokat is.

Azonban a beismerés bizony nem járt bűnbocsánattal: a rendíthetetlen és hősies kalauznő ugyanis nem teketóriázott, hanem rögvest lezáratta a szerelvény összes ajtaját, amellett, hogy a zsarukat is értesítette. A tolvajnak viszont eszében sem volt a vonaton maradni: egy elszánt pillanatában nekiiramodott, felfeszítette a bezárt ajtót, majd leugrott a járatról és sebesen rohanni kezdett. Viszont, ahogyan a lopás, úgy a menekülés sem jött össze a mesterbűnözőnek, mivel még a pályaudvart sem sikerült elhagynia. A korábban riasztott zsaruk ugyanis éppen akkor értek oda, és még a pályaudvar aluljárójában elfogták a férfit, aki így zsákmány nélkül és rendőri kísérettel, dicstelenül távozhatott a helyszínről.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrséget, amint választ kaptunk kérdéseinkre, cikkünket frissítjük.