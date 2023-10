Orbán Viktor az Állatok világnapja alkalmából posztolt

Nem véletlenül október 4-e az Állatok világnapja. A dátum Assisi Szent Ferenc halálának napja, illetve emléknapja is. Assisi Szent Ferenc pedig az állatok védőszentje. Az Állatok világnapja alkalmából Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arra emlékeztetett, hogy az állatvédelem kiemelt ügy a kormány számára, ennek kapcsán pedig több fontos példát is említett. Az Állatok világnapján Orbán Viktor miniszterelnök is bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán.

„Állatok világnapja. Ne csak ma, minden nap vigyázzunk kedvenceinkre!”

– üzente Magyarország miniszterelnöke, sorai mellé pedig az alábbi képet csatolta, melyen Alfival, a magyar vizslával látható.