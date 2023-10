Baj van az üzemagyaggal: egy MOL-töltőállomást be is kellett zárni

Egyedi problémába ütközött egy MOL-töltőállomás a romániai Neamt megyében. A náluk tankoló sofőrök ugyanis a szolgáltatás végeztével nem tudták elhagyni a helyet, ugyanis a töltőpisztolyból benzin vagy gázolaj helyett víz folyt, így az autók nem indultak! A kellemetlen esetet követően a kutat bezárták, a pórul járt vevők, pedig panaszt tettek a megyei fogyasztóvédelemnél.

Nem tudtak elindulni a tankolás után. Fotó: Török János / Délmagyarország

A történtekre reagált a MOL Románia is. Közleményükben leírják, hogy egyedi esetről van szó, valószínűleg a töltőállomás tartályainak karbantartása során kerülhetett víz üzemanyag helyett a pisztolyokba. Leírták, hogy felvették a kapcsolatot minden olyan károsulttal, akik felkeresték őket. Mivel a gépkocsik a téves üzemanyaggal vagy vízzel való tankolásuk után működésképtelenné válnak, azoknak motor- és üzemanyagrendszerét tisztítani kell utána. Ez időigényes is, ráadásul sok pénzbe is kerül, így a vállalat támogatja a pórul járt sofőröket, és anyagi kárpótlást is nyújtanak nekik - írja a román Főtér.