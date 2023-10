Ha neked is ilyen a kocsid, akkor világsztárok irigykednek rád

A James Bond-filmekből ismert autókért mindig is rajongtak a hírességek: Paul McCartney, George Harrison, Mick Jagger és Peter Sellers is vett magának ilyeneket. Az Aston Martin DB5 most ünnepli 60. születésnapját.

Fotó: James Bond rajongói oldal

Ian Fleming Goldfinger című regényében egy Aston Martin DB Mark III-ast használt James Bond, ám amikor filmet készítettek belőle, az EON Productions által megbízott trükkmester, John Stears meggyőzte a gyárat, hogy a forgatáshoz a legújabb autójuk, a DB5 prototípusát bocsássák a rendelkezésükre. Így változott meg a főhős autója, amely lenyűgözte a nézőket - írta meg az Autó-Motor.

Ahhoz képest, milyen híres lett a DB5, nagyon alacsony számban készült, 1963-65 között 887 kupé, 123 kabrió és 12 kombi készült belőle, utóbbi elsőként a kutyákért rajongó David Brown kedvéért. A valóságban futó kevés ilyen autó ellenére a Nürnbergi Nemzetközi Játékvásáron szinte nem találni olyan kiállítót, amelyiknek a kínálatában ne szerepelne 1/43 vagy 1/64 méretarányú modellként, de még Legóból is megcsinálták.