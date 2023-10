Pomázi háztűz: „Hálásak vagyunk mindenkinek az eddigi segítségért”

Többen is megkerestek bennünket, adományokat kezdtek el gyűjteni és hasonlók, ami nagyon jólesik. Ezen kívül önkéntesek is jelentkeztek, hogy szívesen segítenek a romok eltakarításában, a ház újjáépítésében, a tető megépítésében, a villanyszerelésben. Aki csak annyit tud tenni, hogy teát vagy pogácsát csinál számukra, azt is nagyon megköszönjük. Ha valaki csak megosztja valamelyik posztunkat, hogy eljuthassanak hozzánk a segítőink, azért is nagyon hálásak vagyunk.