„Vécét minden játszótérre!” – nagy vitát váltott ki a Metropol cikke

Fellángolt a vita: hova pisiljen a gyerek, ha nincs mosdó a játszótér közelében – írtuk meg, és elképesztő kommentáradat érkezett a Metropol oldalára is a témában, jelezve, hogy a kisdolog egyáltalán nem olyan kicsi, a nagyról meg már nem is beszélve! Ráadásul kiderült, hogy nemcsak a gyerekek miatt gond a vécé hiánya, a kismamák, állapotos asszonyok számára sem egyszerű kibírni hazáig, ráadásul ők a bokorba se mehetnek, mint a kisgyermekek. Olvasóink hoztak néhány jó példát is – igaz, inkább vidékről.

Hová menjen a gyerek, ha a játszótéren jön rá a szükség? Fogas kérdés (képünk illusztráció) Fotó: Saklakova

Vécét minden játszótérre!

– így foglalhatnánk össze olvasóink véleményét a témáról. Többen azt írják, még takarítani is hajlandók lennének a játszótéri közvécét, csak legyen! Judit szerint „a főbb, itt gondolok a nagyobb játszóterekre, építhetnének rendes mosdót. Vannak olyan helyek, pályák stb., ahova már építettek. Nem hiszem el, hogy akár mi anyukák, mert én biztosan, ha már oda járunk 1-1 alkalommal, ki is takarítanám nagyon szívesen. Lemegyek 3 gyerekkel és pocakosan, majd rohanjunk épp haza, ha pl. nekem van dolgom, mert nincs hova pisilnem vagy épp egy kézmosó sincs....”

Sokan hiányolják a higiéniát, a kézmosási lehetőséget, hiszen hogyan tanítsák meg a gyermeknek, hogy minden vécéhasználat után kezet kell mosni? Ágnes azt írja, a vécézést még csak-csak megoldják, de a kézmosó nagyon hiányzik: „Amíg nehezen tartotta vissza a kakit, addig potti WC-t vettünk, vagyis papír bilit, ami ki van bélelve zacskóval. Arra leült egy bokor aljába és ámen. Pisilés, ha szükséges, mai napig bokornál történik (5 éves), nekem ebben semmi fura nincsen, de sajnos nincs mindenhol mosdó.”

Annamária jó példával szolgált, igaz, azt nem írta meg, hol lakik: „Nekünk milyen menő önkormányzatunk van. Valahogy jutott pénz még Toi-toi WC-re is itt faluhelyen a játszótérnél.” Zsolt szerint ez példa lehet másoknak: „Faluhelyen ismerik a WC-t, hát igen, ismerik nálunk is, van, sőt van szép faburkolata és folyóviz is van a kézmosáshoz, polgi vett 4 toi-toit, Gyula bácsiék dobtak köréje egy faházat, Pistáék megoldották a kézmosót társadalmi munkában, na, pestiek, lehet utánozni!”

A játszótér hasznos a gyereknek, de szükség volna higiéniára (képünk illusztráció) Fotó: FamVeld

Érden van ugyan mobilvécé, de minek: „Érden, ahova szoktam vinni az unokám, ott van mobilvécé. Azonban olyan állapotban van, hogy kisgyereket nem ültetnék rá. Kézmosási lehetőség meg egyáltalán nincs” – írja Vilma. Dorottya viszont pirospontot adott a közelükben lévő érdi játszótérnek: „...van állandó toi-toi... Vajon mekkora pluszköltségekkel járna minden játszótérre kihelyezni egyet és odafigyelni az állapotára is?” – kérdezi joggal. Dóra szerint kisebb gyerekekkel még csak-csak megoldható a dolog, de a nagyobbakkal már nem: „...van vagy 5 játszi a közelben, sehol nincs vécé... simán lehetne rakni ide, de gondolom úgy vannak vele, hogy »majd hazaszaladunk gyorsan a gyerekkel«... Bár a fához pisilés még soha nem okozott gondot, azért vannak nagyobb (6-8 éves, vagy akár idősebb) gyerekek is a játszótéren, nekik mindenképp jól jönne.”

Anita azt írja, a környékükön négy játszótér is van mindenféle mosdó nélkül, a legnagyobbhoz van ugyan vizesblokk, csak éppen zárva van. „Se mosdóba menni, se kezet mosni, ne adj isten, inni egy korty vizet nem lehet.”

A szekszárdi Bettina azt nehezményezi, hogy a városban „összesen 1 játszótér van, ahol van toalett, mosdó, de az tisztán is van tartva, külön pelenkázó rész! Sajnos ekkora városban 1!!!! Amíg kismama voltam, csak oda tudtunk menni, mert nem csak a gyereknek kell elmennie mosdóba....! Elég szomorú, hogy máshol semmilyen lehetőség nincs...”

A szülők egyöntetűen azt szeretnék, ha a játszóterek mellett lenne kulturált mosdó, tisztálkodási lehetőség és ivóvíz. Úgy gondolják, ez nem elsősorban anyagi kérdés, mint inkább szándék és odafigyelés dolga.