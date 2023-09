Mindenki szereti, ma ünnepeljük a világnapját

Az Idegenforgalmi Világszervezet 1980-as kezdeményezésének köszönhetően ezen a napon a turizmust ünnepeljük. A nap célja a turizmus előmozdítása és népszerűsítése világszerte, az utazási lehetőségek segítése és a kirándulások ösztönzése.

Fotó: Photomdp/Shutterstock

A turizmus Magyarországon stratégiai fontosságú ágazat, a gazdaság egyik motorja, az ágazat biztosítja a GDP több mint 13 százalékát. Versenyképes, fenntartható növekedésének biztosítása, pozícióinak javítása mindannyiunk közös érdeke.

Ezért jött létre 2016-ban a Magyar Turisztikai Ügynökség, a turisztikai ágazat kormányzati szervezete. A XXI. századi igények és elvárások szerint szervezett, piaci logikával felépített, korszerű ügynökség legfontosabb törekvése a magyarországi turizmus lehetőségeinek hatékonyabb kihasználása és fejlődési ütemének gyorsítása, hozzá tartozik valamennyi turizmust érintő kérdés.

Az MTÜ legfontosabb célja, hogy növelje Magyarország mint úti cél versenyképességét, és aktívan hozzájáruljon ahhoz, hogy az ország még vonzóbbá, élményekben gazdagabbá váljon a külföldi és belföldi turisták, valamint üzleti utazók számára. A Magyar Turisztikai Ügynökség valamennyi turisztikai szereplővel közös küldetése: elmesélni Magyarország történetét és a turizmus fejlesztésén keresztül biztosítani hazánk gyarapodását.

Az ügynökség fő feladatai közé tartozik a turizmusfejlesztés irányítása és stratégiájának meghatározása a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény alapján, desztinációs megközelítésben. Emellett országos szinten koordinálja a turizmusmarketinget, beleértve a magyarországi turisztikai márkarendszer kialakításával kapcsolatos feladatokat és a belföldi, illetve nemzetközi marketing- és kommunikációs tevékenységet is – hívja fel a figyelmet a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Ma van a Google születésnapja

Habár a google.com domain már 1997. szeptember 15-én megszületett, a cég csak 1998. szeptember 4-én alakult meg hivatalosan, a Google születésnapjának pedig szeptember 27-ét választották ki. Így mondhatni ma ünnepli 25. születésnapját a Google.

102 éve született Jancsó Miklós

A Kossuth-díjas filmrendező 1921. szeptember 27-én, ma 102 éve született. Jogot, néprajzot és művészettörténetet tanult a kolozsvári egyetemen, majd 1950-ben Budapesten a Színművészeti Főiskola filmrendezői szakán is végzett.

Fotó: Mohai Balázs/MTI

Az ötvenes években híradófilmek készítésével kezdte pályáját, 1958-ban pedig megrendezte első saját játékfilmjét, A harangok Rómába mentek címmel. Későbbi filmje, a XIX. századi betyártörténetet feldolgozó Szegénylegények rengeteg fesztiválon nyert díjat, illetve kapott jelölést. Az 1970-es évek elején Olaszországban élt, 1975-től pedig színházi darabokat is rendezett. A komoly témák után a gegekkel teli új stílus felé fordult (Anyád!... a szúnyogok; Utolsó vacsora, Nekem lámpást adott). 1988-tól címzetes tanár a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, a kilencvenes évek elején pedig a Harvard Egyetemen is tanított. Jól felismerhető, egyedi képi stílusa miatt több külföldi rendező is példaképének tartja. A Kossuth-díjas, Balázs Béla-díjas érdemes és kiváló művészt nemzetközi és hazai fesztiválokon is kitüntették életműdíjjal. 2014. január 31-én halt meg.



Európai Hídak 2023 – Ma van a fesztivál utolsó napja

A Műpa és a Budapesti Fesztiválzenekar közös fesztiválja minden évadnyitánynak izgalmas ízt ad: klasszikus zenei koncertek mellett dzsessz- és világzenei programok, továbbá filmvetítések is vártak szeptember 22-től az érdeklődőkre. A fesztiválnak ma, szeptember 27-én van a zárónapja.

A 2013-ban útjára indult eseménysor középpontjában minden alkalommal olyan ország, illetve országcsoport állt az elmúlt években, amely sokszínű, gazdag kultúrával és jelentős zenei hagyományokkal rendelkezik.

2021-től a fesztivál koncepciója megváltozott: bár a fókusz ezután is Európán marad, ezenbelül egy-egy jelentős kulturális központtal alakítanak ki partnerkapcsolatot, és közösen szerveznek rendezvényeket mindkét helyszínen, ezzel segítve a két ország közötti együttműködést. Idén szeptemberben a római Santa Cecilia Akadémia lesz a partner, vagyis Budapest–Róma híd épül, melynek helyszíne a Műpa.

Ideiglenes forgalomkorlátozás a fővárosban

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz szeptember 27-én Budapest I. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Tilos megállni szeptember 27-én 10 órától 20 óráig a Fortuna utca páratlan számozású oldalán a Fortuna utca 23. szám és a Bécsi kapu tér között.

Folytatódik a vénasszonyok nyara

Szeptember 27-én is folytatódik a vénasszonyok nyara csaknem zavartalan napsütéssel, 24–29 fokos maximumokkal. A légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban, reggel főként nyugaton és az Északi-középhegység völgyeiben lehet párás, ködös a levegő – jelezte előre a Köpönyeg.hu. A hajnali hőmérsékletek már kicsit csípősek lesznek, nagyjából 13-14 fokokkal.