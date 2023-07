Újabb gyorsulás, újabb baleset Budapesten - megdöbbentő és tanulságos videó

Elég egy pici bénázás és két felelőtlen, mini gyorsulási versenyt rendező sofőr - és kész a baj! Most egy fedélzeti kamerával rögzítettek egy tipikus városi közlekedési balesetet, mely a Hungária körút és Stefánia út kereszteződésében történt. Szerencsére most nem történt tragédia, mint nemrég az Árpád hídon, de így is tanulságos az eset. A felvétel tanúsága szerint egy szürke Fiat 500-as autó beragadt a kereszteződésben, majd a kijutás során figyelmetlen manőverrel ütközött egy másik járművel. Az eset rávilágít a kereszteződésekbe történő beragadás problémájára, amely rendszeresen okoz dugókat Budapest szerte.

Gyakori az ilyen baleset Fotó: Máté Krisztián

A középső sávba akart befordulni

A felvétel tanúsága alapján a szürke Fiat 500-as sofőrje a beragadásból kijutáshoz helytelenül választotta meg a sávját. Ahelyett, hogy a saját forgalmi sávjában maradt volna, az autó a középső sávba hajtott, ahol egy Rover típusú jármű már éppen érkezett. A két autó összeütközött, azonban szerencsére a felek sérülések nélkül tudtak félreállni és rendezni a helyzetet. Meg kell még említenünk, hogy korábban nem voltak ilyen szerencsés a gyorsulási versenyben meghalt személy.

Kié lehet a felelősség?

A hasonló esetekben a hatóságok általában közlekedési szabálysértésnek minősítik az ilyen manővereket, és a felelős az lesz, aki nem a megfelelő sávba kanyarodott. A kereszteződésekbe történő beragadás, ahogy az itt leírt eset is mutatja, egy igen klasszikus probléma a városi közlekedésben. A kereszteződések forgalmi csomópontok, ahol több forgalmi irány találkozik, és a közlekedőknek fokozott figyelmet és tapasztalatot igényel a megfelelő sávok kiválasztása és az időzítés. A probléma megoldásában fontos szerepe lehet a közlekedési kultúra fejlesztésének is. A közlekedőknek tisztában kell lenniük a kereszteződésekben való helyes viselkedés szabályaival és a megfelelő elsőbbségadással, ami csökkenti az esetleges balesetek kockázatát.

Íme egy videó az esetről: