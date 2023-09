Mi történik a vérünkkel a vérvétel után? Megmutatjuk a TritonLife új laboratóriumában!

Egy rutin vérvétel során számos dologra fény derülhet, egészen a hormonális problémáktól az általános vérképen át a koleszterinszintig. Azt azonban sokan nem tudják, hogy mi is van a kulisszák mögött, azaz mi történik a vérünkkel, miután a felcímkézett kémcsőbe kerül és hogy lesz belőle valós eredmény a leletünkön. Most bejutottunk a TritonLife Csoport újonnan megnyitott laboratóriumába a XIII. kerületben, ahol a legmodernebb gépekkel és algoritmusokkal dolgoznak az országosan elismert szakemberek.

A vérvételkor egy egyedi vonalkóddal címkézik fel a mintánkat, ami megy a laborba. Fotó: MG

A vér útja, vérvételtől a leletig

Automaták, modern gépek, tökéletesen pontos algoritmusok és mikroszkópok – így néz ki a TritonLabs XIII. kerületi bázisa, ahol követhettük, mi is történik a vérünkkel, miután levették azt. A Metropol újságírója úgy döntött, hogy „vérét adja" a projekthez és maga is tű alá feküdt, hogy megnézhessük, milyen vizsgálatokon megy keresztül egy rutinvizsgálat esetén a minta.

Először egy nagy szobába léptünk, ahol rengeteg automata dolgozott folyamatosan. Dr. Latkóczy Krisztina, a TritonLabs igazgatója segítségével megtudtuk, hogy a mintavétel után azonnal egy mintaszortírozó automatába kerül a vér, ami egy algoritmus alapján válogatja le a kémcsöveket. Ha kell, le is fagyasztja őket, hogy későbbi vizsgálatokra még használható legyen a páciens részére.

A vér ebbe a mintaszortírozó automatába kerül, ami egy speciális algoritmus alapján működik. Fotó: MG

Ez után különböző gépek kezdenek el dolgozni a vérrel. Van, amelyik a hormonokat és a tumormarkereket vizsgálja a mintában, de van, amelyik a teljes vérképet megcsinálja, így vizsgálja a fehér- és vörösvérsejtek számát és az általános értékeket.

Miután sok-sok automatában járt a minta és mindegyik megvizsgálta teljesen automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, azután kész is az eredmény. Ha szükséges, akkor további vizsgálatokat is végeznek vele más termekben, de máskülönben már készen is van a lelet, amit egy-két óra múlva meg is kap a páciens e-mailben. Ha pedig valamilyen súlyos eltérésre derül fény a laborban, arról telefonon értesítik a beteget.

Amíg körbejártuk a labort, újságírónk telefonja is jelzett, hogy megérkezett e-mailben a lelet, így megúszta a várakozással járó idegeskedést.

Minden szérummintát 3-12 hónapig fagyasztva tárolnak, ami új vizsgálatok lehetőségét is megteremti. Fotó: MG

Pontosság és gyorsaság

A TritonLabs korszerű és innovatív laboratórium, mely speciális algoritmusokkal és a lemodernebb automatákkal dolgozik, ezzel csökkentve a hibaszázalékot. Ráadásul a betegek adatainak biztonsága érdekében a vizsgálati adatok továbbításának teljes folyamatát digitalizálták, az országban mindeddig egyedülálló módon. A kémcsőre egy egyedi vonalkód kerül, ami a páciens adatait jelzi a gépek számára, így esélytelen, hogy összecserélődnek a minták és téves eredményt kapunk.

Az új laboratóriumnak köszönhetően olyan különleges tesztek és vizsgálatok lettek elvégezhetők hazánkban, amiket eddig külföldi laborokban végeztek. Mindezzel a labor célja, hogy a páciens a teljes betegutat végig tudja járni egy intézmény falain belül, a járóbeteg ellátástól a laboron át a fekvőbeteg ellátásig. A labor nemcsak magánbetegeket szolgál ki, hanem részt vesz az állami egészségügyi ellátásban is, csökkentve ezzel a várakozási időt.

Nézd meg a vérvizsgálatról készült videónkat!