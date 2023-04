Örömhír a dunántúli betegeknek: gyorsabban juthatnak ezentúl diagnózishoz

Évente mintegy húszezer vizsgálatot - CT, MR, digitális röntgen és ultrahang – tud elkészíteni az TritonLife Csoport magánegészségügyi szolgáltató közép-dunántúli régió első képalkotó nagydiagnosztikai központja, amit április 14-én nyitottak meg. Ezzel a magyar egészségügyet jelentősen tehermentesíti majd az elkövetkező években. A centrum megnyitása a régió életében fontos mérföldkő, hiszen csökken a sorban állás, csökkenek a várólisták. Eddig sok betegnek kellett messzebb utaznia, hogy megfelelő ellátásban részesüljön, most azonban a régióban is lesz lehetőség erre. A betegek helyben gyors eredményhez, gyorsabb diagnózishoz, ezáltal megfelelő időben történő kezeléshez juthatnak.

A TritonLife Csoport hazánk egyik legnagyobb, leggyorsabban fejlődő, országosan terjeszkedő járó-, és fekvőbeteg ellátással, valamint laboratóriumi diagnosztikával foglalkozó magánegészségügyi szolgáltatója. - Fotó: Mohai Balázs

Ebben a régióban nem volt eddig komoly nagydiagnosztikai központ, ultrahangot készítettek, de CT, MR, röntgen nem volt. A várólisták növekedésével nagy igény alakult ki, ezért terveztük, hogy egy ilyen központot építünk. A most elkészült létesítmény azonban nemcsak egy diagnosztikai központ, hanem ennél sokkal átfogóbb egészségügyi ellátóhely lesz: járóbeteg rendeléssel, képalkotó diagnosztikai központtal, és terápiás lehetőségeket is fel fogunk ajánlani. A tapasztalatok szerint ez jelentősen csökkentheti majd a várólistát a régióban

– mondta el a Ripostnak Dr. Szántó Tamás radiológus főorvos, a Veszprémi TritonLife Diagnosztikai Központ szakmai vezetője.

Az új centrum szakmai vezetője Dr. Szántó Tamás főorvos - Fotó: Mohai Balázs

A képalkotói diagnosztika területén hatalmas fejlődés volt az utóbbi évtizedekben, de a drága fejlesztések gyakran magántőkéből tudnak csak ezek megvalósulni. A speciális vizsgálatok sok életet menthetnek meg, Dr. Szántó Tamás radiológus főorvos összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat.

A klasszikus röntgen visszatért a klasszikus balesetek, törések vizsgálatára, esetleg reumatológiai panaszokra vagy gyors vizsgálatokra, például, hogy fennáll-e tüdőgyulladás, vagy sem. A belső szervek vizsgálatának első lépcsője általában az ultrahang, ami gyorsan és olcsón elérhető. A CT és az MR sokkal drágább vizsgálat. A CT nagy mennyiségű röntgensugárral dolgozik, az MR pedig egy mágneses térbe helyezett testnek az elektromágneses hullámokkal történő ingerlését jelenti. Van egy olyan elképzelésünk, hogy a tüdőszűrést alacsony dózisú CT-vel csinálnánk, azzal sokkal többet fog tudni mutatni. Nagy mellkasi kivizsgálásokra a CT alkalmas, és ez a vizsgálat nagyon fontos a sürgős esetekben, tehát például sztróknál, agyi történéseknél vagy a baleseti gyorsvizsgálatoknál. A CT nagy szerepet játszik még az onkológiában, a daganatos betegek kezelésének a követésében. Az MR általában az idegrendszeri betegségek esetében fontos, tehát az agy és a gerinc vizsgálatáról szól, emellett nagyon jó az ízületek vizsgálatára is.

Fotó: Mohai Balázs

Speciális vizsgálatok is elérhetőek lesznek az új központ megnyitásával, köztük a Cardio-CT, ami rendkívül fontos a legnagyobb népegészségügyi probléma, a szív- és érrendszeri eredetű betegségek megelőzése és a halálozás csökkentése érdekében. A központban lesz még MR artrográfia, amellyel a legapróbb ízületi károsodásokat is ki lehet mutatni és a beültetett fémek, például protézisek, törésrögzítők ellenőrzését is el tudják végezni, amire az egész országban kevés helyen van lehetőség.