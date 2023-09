Ma indul Magyarország legnagyobb, mozgásra ösztönző programja

Ma, szeptember 25-én ismét elindul Magyarország legnagyobb, mozgásra ösztönző programja a Magyar Szervátültetettek Szövetsége szervezésében, az Aktív Magyarország program támogatásával, melynek neve "Millió lépés az iskoládért" – közölte a Miniszterelnökség.

Fotó: Jászai Csaba

A program még 2021-ben indult el, az egészséggel kapcsolatos tudnivalók és az aktív testmozgás népszerűsítésére. A 77 napon keresztül zajló esemény minden idők legnagyobb, mozgásra ösztönző játéka lett Magyarországon: aktívabb életmódra motivált több mint 200 ezer tanulót, szülőt, nagyszülőt, akik rendszeres mozgással 11 hét alatt 45 millió kilométernyi lépést tettek meg. A kihívásban csaknem 2000 iskola vett részt.

A program őszi fordulójában ismét 100 iskola kap 1-1 millió forintot sporteszközök vásárlására. A tavaszi fordulóban nyertes iskolák most nem vesznek részt a sorsoláson, de nekik is érdemes bekapcsolódniuk, mert a 100 kültéri pingpongasztalért minden induló iskola versenyben van.

A 11 héten át tartó versengésben a szülők és tanárok mellett mindenki részt vehet, aki aktív mozgással szeretné segíteni az általa kiválasztott iskolát. Ehhez csupán a MillióLépés applikációt kell letölteni, ami a lépések mellett 60 további mozgásformát alakít át lépésszámokká.

A résztvevők a játék alatt „lépéseket” gyűjtenek a kiválasztott iskola számára. Az iskolákhoz regisztrált játékosok lépéseit összeadják, és megjelenítik az Országos Kékkör útvonalán. Minden megtett Országos Kékkör (2586 kilométer) után egy „sorsjegy” jár, és ha ötöt összegyűjtenek, akkor indulhatnak a résztvevők a sporteszközök vásárlására száz iskolának felajánlott 1-1 millió forintért. A programban minden héten más-más sportoló, művész, ismert közéleti személy vagy szervátültetett személy inspirál a mozgásra.

A kihívás az idősebb korosztályt is megszólítja: Magyarországon ma több mint 170 gyaloglóklub működik, amelyek feladatuknak tekintik, hogy a hatvan feletti korosztály rendszeresen mozogjon és társasági programokon vegyen részt. A játék őszi fordulójában éppen ezért ezek a klubok is részt vehetnek, ők szintén az applikációban tudnak regisztrálni. A gyaloglóklubok aktivitását is díjazzák: azok között, akik legalább egyszer körbe érnek az Országos Kékkörön, 500 darab Nordic Walking botot sorsolnak ki. A kihíváshoz kapcsolódó app ingyenesen letölthető. A regisztrációt követően 77 napos virtuális utazáson veszel részt a Millió lépés programban.



44 éve mutatták be a Broadway-en az Evitát

1979. szeptember 25-én mutatták be Amerikában a musicalt. Eva Peron életútja példaértékű a ma embere számára. Hitével és kitartásával, a szegénység kátyúját maga mögött hagyva az ország élére emelkedett. Életének mottója nem a fényűzés és a gazdagság elérése volt, hanem lelkében romlatlannak maradva segíteni másokon, reményt adni az elesetteknek. Az utca emberéből az elnök feleségévé válva adott millióknak hitet. Alakjának megjelenítéséhez Andrew Lloyd Webber komponált zenét, mellyel világhírűvé vált.

Ma született Michael Douglas és párja Catherine Zeta-Jones

79 éve, ezen a napon, szeptember 25-én született Michael Douglas, Oscar-díjas, valamint Emmy- és többszörös Golden Globe-díjas amerikai színész. Feleségének, Catherine Zeta-Jonesnak ugyanezen a napon van a születésnapja. Ő ma 54 éves.

Fotó: RICH FURY

Teljes nevén: Michael Kirk Douglas pályafutását a Broadway-n kezdte. 1962-től David Miller, 1965-től Anthona Mann, majd Melville Shavelson asszisztenseként dolgozott. 1969 óta filmezik. Szerepeiből: San Francisco utcáin (tv-sorozat), Kóma, A Kína-szindróma, A Nílus gyöngye, Végzetes vonzerő, Zaklatás, Tőzsdecápák.

Ma tartják az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitót

A 18. Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat nyitórendezvényét, a 21. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitót 2023. szeptember 25-én, hétfőn a Budapesten a Magyar Természettudományi Múzeumban rendezi meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a házigazda intézménnyel társszervezésben.

A sajtónyilvános esemény keretében valósul meg az év leginnovatívabb múzeumpedagógiai kezdeményezéseit elismerő Múzeumpedagógiai Nívódíjak átadása, valamint hatodik alkalommal nyerheti el egy arra érdemes szakember a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által alapított Múzeumpedagógiai Életműdíjat. Idén negyedik alkalommal a Családbarát Múzeum elismerő címet is átvehetik az eseményen azon muzeális intézmények, melyek a MOKK által kidolgozott minősítési rendszer szerint családbarát szemlélettel működnek.

Az elismerések ünnepélyes átadását szakmai konferencia követi, középpontba állítva a múzeumi tudománykommunikációt és a tudományos eredmények közérthető, újszerű és látogatóbarát közvetítését. A szakmai konferencia programja a 2023. szeptember 25. és november 12. között Jövő! Menő! Múzeum! mottóval megrendezésre kerülő Múzeumok Őszi Fesztiválja eseménysorozat fő célkitűzéséhez is szorosan kapcsolódik.

Kellemes kirándulóidő várható ma

A hétvégi záporokkal és zivatarokkal tarkított időjárás után hétfőn már többet láthatjuk a napot, bár felhősödés még az ország több pontján előfordulhat. A koponyeg.hu előrejelzése szerint ma már kellemes, 26 fok körüli maximumokkal számolhatunk, amely kiváló lehet különféle szabadtéri programokhoz. Ez az időjárás egész héten kitart, 1-2 fokos lehűlés csupán hétvégére várható.

Véradásra hívnak!

A véradás rendkívül fontos, ezért ma is várják azokat különféle budapesti helyszíneken, akik ilyen módon kívánnak segíteni embertársaiknak.

Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ

1113. Budapest, Karolina út 19-21.

Időpont: 7-19 óra

Békásmegyeri Közösségi Ház

1039. Budapest, Csobánka tér 5.

Időpont: 11-19 óra

Sugár Üzletközpont II. emelet

1148. Budapest, Örs vezér tere 24.

Időpont: 12-17.30 óra