Dehogy van vége a kánikulának! Ekkor köszönt be újra!

A múlt hét végén érkezett hidegfront nem hozott tartós lehűlést. Bár a naptári ősz már kezdetét vette, az időjárás még nem állt be a klasszikusan őszi időre. Mutatjuk mire számíts!

Hétfőn őszies, utána viszont nyárias időjárásunk lesz Képünk illusztráció Fotó: Shutterstock

Hétfőn országszerte sok napsütésre készülhetsz. Kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Többfelé szeles időben lesz részed, az északi-északkeleti szél gyakran lesz élénk, akár erős. A nappali hőmérséklet még nem melegszik 30 Celsius-fok közelébe, napközben legfeljebb 22–27 Celsius-fokra számíthatsz – írta meg a Köpönyeg.

Friss, derült, őszies lesz a reggel kedden. A levegő 10–17 Celsius-fok körül lehet a reggeli órákban, ezért érdemes rétegesen öltözködni, főként az északi tájakon. Napközben a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg a délutáni órákban. Az északkeleti szél azonban még többfelé élénk lesz. A nappali csúcshőmérséklet 24 és 28 Celsius-fok között alakul.

Folytatódik a felmelegedés és napos, csapadékmentes időre számíthatsz szerdán. A déli területek felett lehet némi felhő az égen, de esernyőre vagy esőkabátra nem lesz szükséged. A légmozgás a nap folyamán csökken és délutánra akár 30 Celsius-fok is lehet.

Csütörtökön szinte zavartalan lesz a napsütés, a csapadék teljesen kizárt. Tovább melegszik az idő, ami miatt már 30 Celsius-fok felé is szökhet a hőmérő higanyszála. Ez az időjárás előreláthatóan a hét további részében is megmarad és jóval 30 Celsius-fok feletti maximumokra számíthatsz.

Mivel a hétvégére igazi kánikula várható, így most még azok is kiélvezhetik a meleget, akiknek már nem maradt szabadságuk az évre. Ezenkívül az is fontos, hogy az első iskolai hét fáradalmait is a szabadban pihenheti ki az egész család.