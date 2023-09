Karácsony Gergely szerint "csak a hazug sajtó mantrázza", hogy Budapesten durva dugók vannak. A főpolgármester pár napja kitett posztjában állítja: sokkal kevesebb a torlódás a fővárosban, mint Tarlós István vezetése idején, de egyébként is az, hogy dugó van egy "világvárosban", természetes jelenség. A kommentelők tömege hívta fel Karácsony Gergely saját oldalán a figyelmet arra, hogy a főpolgármester feltehetően egy párhuzamos valóságban él, vagy legalábbis ott volt, mikor ez a poszt megszületett...

A Rákóczi út egy átlagos hétköznapon Fotó: BS

Már nyáron bedugult a város

Karácsony Gergely dugókra vonatkozó állítása azért is furcsa, mert míg a korábbi évek tapasztalata az volt, hogy nyaranta szinte kiürültek az utak a fővárosban, ez idén korántsem volt így. Már a szünet alatt torlódással szembesült a körutakon és a belvárosban az, aki autóba ült. Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a Lánchíd lezárása az autósforgalom elől, a pesti alsórakpart teljes lezárása, több belvárosi utca egyirányúvá tétele, valamint az újabb, karókkal elhatárolt kerékpársávok kialakítása az Üllői úton nem segítettek a helyzeten. Ez utóbbin közlekednek ráadásul a reptéri buszok is, amelyek nem kevés késéssel érnek csak célba sokszor, hiszen az egyébként alig használt bicikliút kedvéért egy teljes sávot elvettek a forgalomtól.

Tipikus helyzet: egyetlen kerékpáros a bicikliúton, temérdek autó feltorlódva Fotó: Metropol

Balesetveszélyes, és az egészségre is káros

A Karácsony Gergely kérésére mindenfelé felfestett ("legerikarózott") kerékpárutak ráadásul sok esetben balesetveszélyesek is, hiszen több helyen közösen használják azokat a buszokkal, autósokkal. Így amikor egy autós ezeken keresztül akar jobbra lekanyarodni, ott bizony tekergetnie kell a nyakát, hogy véletlenül ne üssön el egy biciklist vagy rollerest. De az is őrület, amikor egy buszt úgy kerülnek ki a bringások, hogy behajtanak az autók közé. Ha pedig ez nem lenne elég, a légszennyezettség is jelentősen emelkedett a városban: ugyanis ha egy autó nem fél óra alatt, hanem a dugó miatt egy óra alatt ér célba, éppen kétszer annyi káros anyagot bocsát ki. Elszállt a szén-monoxid, a benzol és a legkárosabb anyag, a nitrogén-oxid mértéke is, ez utóbbi már a határértéket súrolta iskolakezdéskor! Mint a statisztikákból kiderült: a tavalyihoz képest durván megugrottak a légszennyezettségi adatok idén szeptember 1-jén, az iskolakezdés napján, volt olyan érték (NO), ami az ötszörösére nőtt.

Nem csoda, hogy kiakadtak Karácsony posztja alatt az emberek

Karácsony Gergely tehát büszkén hirdeti posztjában, hogy "sokkal kisebb dugók vannak", mióta ő a főpolgármester. Ezzel azonban sokan nem értenek egyet, ami a poszt alatt záporozó kommentekből is kiderül:

"Csökkent a dugó, mi? Minden "mérvadó" xy szerint ... na ja" – írta Attila.

Nehogy már azt hazudja maga, hogy nincs dugó a városban, hol közlekedik, álomvilágban vagy aludva a buszsávban??

"Miért néz sokakat ostobának? Például engem? Én is járok a belvárosban, és amit látok, tragédia: piszok, bűz, csövesek, mocsok a villamoson, dugó az utakon, szemét az utcán" – háborodott fel Judit.

Ez egy hazug propagandaposzt.

– akadt ki Zsolt.

"Mikor én állok dugóban, akkor a körülöttem ácsorgó autók is oda vannak vetítve, te nagyon h***e?!" – utalt Károly arra, hogy Karácsony szerint a dugót csak a jobboldali sajtó találta ki...

"Hmm, akkor hogy van, hogy több dugóval találkozom? Tesó, én nem tudom, ki mit mondott, de én tapasztalom a hülyeségedet" – írja Ágoston.

"Én járok a városban, és katasztrófa a dugóhelyzet. Megjegyzem, én tömegközlekedek, de látom az autósorokat. Ha akarod, fotózok neked valóságot" – ajánlotta fel a főpolgármesternek Anikó.